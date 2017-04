V Česku by voľby jednoznačne vyhralo Babišovo ANO

Podľa informácií idnes.cz takmer bez zmeny zostala podpora tretej KSČM, zvýšila sa o pol bodu na 12,5 percenta. Rovnako si polepšila TOP 09 na šesť percent. O dva percentuálne body stúpla podpora ODS, ktorá by v apríli získala 10,5 percenta hlasov.

Viac hlasov ako v marci by dostali ľudovci aj STAN (Starostovia a nezávislí), dohromady by ale mali 9,5 percenta. Ich koalícia by tak zostala pred bránami Snemovne, kam by ju dostal desaťpercentný zisk. KDU-ČSL si v porovnaní s marcom polepšila o percentuálny bod na 7,5 percenta, podpora STAN sa zdvihla z percenta na aprílové dve percentá.

Poslancov by podľa prieskumu CVVM voľby nepriniesli ani Pirátom s 3,5 percentami, hnutiu Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru s tromi percentami a Zeleným s dvoma percentami.