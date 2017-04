Nacionalistov v Nemecku povedú do volieb dve tváre

Alternatíva pre Nemecko má nové vedenie. Na čelo strany sa dostali Alice Weidelová a Alexander Gauland. Vpravo je Frauke Petryová, ktorá pred zjazdom povedala, že nechce ísť do volieb ako hlavná kandidátka.

Alternatíva pre Nemecko má nové vedenie. Na čelo strany sa dostali Alice Weidelová a Alexander Gauland. Vpravo je Frauke Petryová, ktorá pred zjazdom povedala, že nechce ísť do volieb ako hlavná kandidátka. Autor: SITA/AP

Alternatíva pre Nemecko (AfD) si zvolila za volebných lídrov 76-ročného Alexandra Gaulanda a 38-ročnú Alice Weidelovú. Podporili ich približne dve tretiny účastníkov zjazdu. Ako tandem povedú stranu do jesenných parlamentných volieb. Vyštudovaný právnik Gauland je publicista. Weidelová sa živila ako investičná bankárka, ktorá bola členkou konzervatívcov kancelárky Angely Merkelovej.

Nové vedenie zvolili delegáti na zjazde, pred ktorým Frauke Petryová nečakane oznámila, že nechce ísť do volieb ako hlavná kandidátka. Nie je jasné, prečo sa tak rozhodla. Jedným z dôvodov môže byť, že je tehotná, ale zároveň platí, že nenašla medzi straníkmi potrebnú podporu, aby AfD vytvorila alianciu s inými politickými stranami. Prevážilo odhodlania naďalej postupovať samostatne.

V máji by sme sa mali dostať do dvoch krajinských parlamentov a na jeseň zatrasieme Nemeckom a staneme sa jedinou skutočnou opozičnou stranou v Bundestagu. Alice Weidelová, volebná líderka Alternatívy pre Nemecko

Táto nacionalistická strana sa posunie zrejme ešte viac doprava na mape krajného politického spektra. „Vyplýva to zo zvolenia Gaulanda a Weidelovej,“ nazdáva sa politológ Gero Neugebauer.

AfD prijala na zjazde predvolebný program. Zdôrazňuje v ňom napríklad nevyhnutnosť „skoncovať s vydávaním neobmedzených prostriedkov do nezodpovednej prisťahovaleckej politiky“. Strana podporuje odchod z eurozóny, čo by znamenalo opätovné zavedenie nemeckej marky.

Pred zjazdom a ešte aj počas neho sprevádzali AfD rôzne spory súvisiace s vedením strany (vrátane spomínanej predstavy Petryovej o spojenectve s inými stranami). Volebným lídrom sa odmietol stať aj jej spolupredseda Jörg Meuthen. Záver víkendového snemu sa po voľbe niesol v znamení snahy o súdržnosť: „Do volieb musíme ísť zjednotení,“ apelovala po svojom zvolení Weidelová.

Pred septembrovými celoštátnymi voľbami čakajú AfD dva testy už v budúcom mesiaci. „V máji by sme sa mali dostať do dvoch krajinských parlamentov a na jeseň zatrasieme Nemeckom a staneme sa jedinou skutočnou opozičnou stranou v Bundestagu,“ vyhlásila Weidelová. Bude to však neľahká úloha, pretože AfD má najnižšiu podporu od jesene 2015. Kedysi dvojciferné preferencie klesli v dvoch nedávnych prieskumoch na úroveň okolo 7 percent.

Pokles preferencií zjavne súvisí s tým, že Nemecko už nečelí masívnej vlne migrantov. Zároveň AfD nepochybne uškodili niektoré viac ako kontroverzné vyhlásenia o nacistickej minulosti. Do tohto kontextu patrí napríklad výrok vplyvného straníka Björna Höckeho, ktorý označil berlínsky pamätník obetiam holokaustu za monument hanby. Mimochodom, Gauland je podporovateľ Höckeho, Weidelová by ho rada vylúčila zo strany. Aj keď dvaja volební lídri majú podobné názory na budúcnosť Nemecka, Gauland je považovaný ešte za väčšieho krajného pravičiara v porovnaní s Weidelovou.