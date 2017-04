Matka zatknutého tvrdí, že v čase útoku v Štokholme bol s ňou

Informoval o tom dnes spravodajský server The Local s odkazom na televíziu SVT. Švédska polícia ho v spolupráci s tajnou službou zatkla v nedeľu. Útok nákladným autom vo švédskej metropole si na začiatku tohto mesiaca vyžiadal štyri obete a 15 zranených.

Podľa švédskych médií bol dvadsaťročný muž zadržaný v juhošvédskom mestečku Örkelljunga v bytovom dome, ktorý patrí Úradu pre migráciu. Súd uviedol, že mladík je podozrivý z teroristického trestného činu. Podľa vyhlásenia švédskej polície bol zadržaný na žiadosť prokuratúry po preverení bližšie nešpecifikovaného materiálu, ktorý bol zhromaždený po útoku.

„Boli ozbrojení a vyrazili dvere. Vrazili do syna a pritlačili ho k stene,“ opísala žena zatknutie pre verejnoprávnu televíziu SVT. Televíznym reportérom ďalej povedala, že do Švédska prišli spolu z Čečenska požiadať o azyl. V čase útoku boli vraj v byte spolu. „O útoku som sa dozvedela cez Facebook a tú chvíľu tu bol syn so mnou,“ povedala SVT. „Môj syn nie je terorista. Sami sme museli utiecť pred (čečenským vládcom Ramzanom) Kadyrovom,“ obhajovala ďalej syna.

V Štokholme útočil 7. apríla uzbecký žiadateľ o azyl vystupujúci pod menom Rakhmat Akilov, ktorý vošiel nákladným autom do davu ľudí pred obchodným domom v centre švédskej metropoly. Akilov, sympatizujúci s džihádistami, bol následne zatknutý, k spáchaniu teroristického činu sa priznal a je teraz vo väzbe.

Prokuratúra teraz musí do stredajšieho poludnia rozhodnúť, či požiada súd, aby mladého muža vzal formálne do väzby.