Trump pritvrdzuje kroky proti Kimovmu režimu

Do svojho sídla si na stredu pozval všetkých členov Senátu, čo sa v ére amerických prezidentov naposledy stalo v súvislosti s vojnou vo Vietname.

Je pravdepodobné, že Trump plánuje hovoriť o problémoch so Severnou Kóreou. Vážnosť stretnutia zvýrazňuje to, že budú prítomní aj kľúčoví členovia vlády a velenia armády.

Napätie medzi Pchjongjangom a Washingtonom sa stupňuje. Severná Kórea pri príležitosti 85. výročia založenia svojej armády uskutočnila rozsiahle manévre s ostrými streľbami a špekuluje sa o jej ďalšom jadrovom alebo raketovom teste. Na snímke spred 10 dní z vojenskej prehliadky sú vlajkonosiči pod bronzovými sochami zosnulých severokórejských vodcov Kim Ir–sena a Kim Čong–ila. Autor: SITA/AP, Wong Maye-E

Diktátorský režim Kim Čong-una pokračuje v provokáciách počnúc jadrovými a raketovými testami, končiac veľkými vojenskými prehliadkami a mohutnými manévrami. Nie je vylúčené, že Pchjongjang uskutoční ďalšie skúšky. Trump jasne naznačuje, že mu dochádza trpezlivosť. Kim má asi v pláne získať zbrojný potenciál, ktorým by mohol ohrozovať USA prostredníctvom atómových zbraní.

Trump upozornil, že USA nemôžu byť bezhranične zhovievavé voči Kimovi. „Severná Kórea je veľký svetový problém a je to problém, ktorý musíme konečne vyriešiť,“ zdôraznil. Jej jediným významným spojencom je Čína, na ktorú Trump nalieha, aby priviedla Pchjongjang k rozumu.

Severná Kórea je veľký svetový problém a je to problém, ktorý musíme konečne vyriešiť. Donald Trump, prezident USA

Okrem diplomatickej ofenzívy Američania ukazujú Kimovi svoju silu na mori. Do oblasti Kórejského polostrova vyslali lietadlovú loď, ktorá vedie vojenskú flotilu. Pridala sa aj ponorka, ktorá nesie 154 rakiet Tomahawk, ktorými USA nedávno zaútočili na Sýriu po chemickom útoku na civilistov, čo bol zločin pripisovaný režimu Bašára Asada.

Američania sa snažia tlačiť na Kima aj na pôde Bezpečnostnej rady OSN. „Musí byť pripravená uvaliť ďalšie a silnejšie sankcie proti severokórejskému jadrovému a balistickému programu,“ podčiarkol Trump.

USA varujú KĽDR pred pokračujúcimi provokáciami a v krajnom prípade nevylučujú použitie sily. Na fotografii je americká vojenská loď, ktorá je na cvičení s juhokórejským námorníctvom. Autor: SITA/AP

Výsledok stretnutia v Bielom dome sa očakáva s veľkou zvedavosťou. „Verím, že si vypočujeme ciele Trumpovej politiky a aj to hádam ako sa dajú dosiahnuť bez bombardovania,“ poznamenal demokratický senátor Ben Cardin.

Republikán Lindsey Graham si myslí, že prezident by mal pomenovať červenú čiaru (ak ju má), ktorú Kim nesmie prekročiť. „Okolo roku 2020, ak sa nič nezmení v Severnej Kórei, režim bude mať technológiu a rozvinie program medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorá by mohla zasiahnuť USA. Trump by mal povedať, že je to Kimov plán odsúdený na neúspech,“ podotkol Graham.