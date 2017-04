Kyjev odstrkuje Donbas od seba

"Na Ukrajine sú politické sily, ktoré považujú Donbas za gangrénu, ktorú treba odrezať," pripustil Georgij Tuka, námestník ukrajinského ministra pre otázky dočasne okupovaných území. Zároveň upozornil, že by to znamenalo rozdelenie Ukrajiny.

„Myslím si, že sami odstrkujeme Donbas a tak integrujeme tieto územia do Ruska,“ povedal v ukrajinskej televízii ICTV v programe Sloboda slova. Zároveň si položil otázku, či „meníme (takýmto konaním – pozn. red.) vzťah občanov na Kyjevom nekontrolovaných územiach v prospech Ukrajiny“. „Myslím si, že nie,“ zaznela vzápätí jeho odpoveď s tým, že Kyjev by sa nemal vzdávať Donbasu.

Tukove slová zazneli tesne pred rozhodnutia Kyjeva v noci na utorok o 23.41 h úplne zastaviť dodávky elektrickej energie do LĽR, jednej zo samozvaných republík v Donbase. Informoval o tom šéf firmy Ukrenergo Vsevoloď Kovaľčuk. Oficiálnym dôvodom sú „dlhy“ za dva mesiace. Podľa informačného strediska LĽR dodávky elektriny vo väčšine miest a dedín obnovili ani nie hodinu po kyjevskej "odstávke“.

Odpoveď na otázku, ako sa tak skoro podarilo preklenúť problém, ponúka reakcia Borisa Gryzlova, ruského zástupcu na rokovaní o Ukrajine v Minsku.

„V súvislosti s rozhodnutím ukrajinských vládnych kruhov ruský kabinet rozhodol o dodávkach elektrickej energie v rámci humanitárnej pomoci,“ cituje Gryzlova agentúra TASS s tým, že odberatelia na inkriminovanom území v Luhanskej oblasti „v súčasnosti nepociťujú žiadne obmedzenia“.

Kyjev pravdepodobne zastavením dodávok kvôli dlhom akoby reagoval na plán prezidenta USA Donalda Trumpa v duchu „stačí už kŕmiť Ukrajinu“. Americké periodikum Foreign Policy informovalo totiž v pondelok, že USA plánujú skrátiť finančnú pomoc Kyjevu o 68,8 %. Konkrétne by to znamenalo škrtanie z pôvodných viac ako 570 miliónov dolárov až na 177 miliónov. Podľa bývalého viceprezidenta Joa Bidena poskytli USA v rokoch 2014 – 2015 v rámci priamej pomoci Kyjevu 760 miliónov. V minulom roku to bolo viac ako 600 miliónov.

Foreign Policy sa odvolal na dokument prezidentskej administrácie týkajúci sa pozmeňovacích návrhov v rozpočte na rok 2018. Na 15 stranách návrhu ráta Washington so skrátením aj pomoci rozvojovým krajinám až o tretinu. Americké periodikum však upozornilo, že rozpočtové návrhy neznamenajú konečné rozhodnutie. Domnieva sa totiž, že Kongres USA, v ktorom podľa politológa Sergeja Markova je výrazná až hysterická protiruská väčšina, bude sotva súhlasiť s takým veľkým škrtaním finančnej pomoci.

Trumpov zámer šetriť aj v prípade Ukrajiny narazil na ostrú kritiku aj bývalého veľvyslanca v Kyjeve Williama Taylora. „Mnohé roky bola našou hlavnou témou stimulácia úsilia Ukrajincov smerovať k európskym inštitúciám. Nie je v našom záujme, aby išli opačným smerom, k ruským inštitúciám,“ reagoval exveľvyslanec. Jeho obavy sú však predčasné. Veď ako upozorňujú nielen politológovia v USA, ak by aj teoreticky schválili návrhu rozpočtu, dá sa ľahko obísť.

„Utrpia ľudia odkázaní na pomoc z grantov USAID (Americká vládna agentúra pre medzinárodný rozvoj – pozn. red.). Trumpovi oponenti však môžu rozhodnutie Bieleho domu kompenzovať cestou zvýšenia finančných tokov cez súkromné fondy, ktoré nemajú nič spoločné s vládnym návrhom pomoci Ukrajine. Napríklad pomocou fondu Georgea Sorosa, ale aj desiatok ďalších amerických fondov aktívnych dnes na Ukrajine,“ upozornil politológ Markov.

Aj jeho ukrajinský kolega Michail Pogrebinskij pripomenul, že vládne peniaze z USAID na „podporu demokracie“ budú chýbať hlavne tým Ukrajincom, ktorí chodia na veľvyslanectvo USA v Kyjeve po mzdu.

„Prípadné škrty sa však netýkajú vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá je, mimochodom, už aj tak menšia, ako bola pôvodne. Je to v duchu predvolebných sľubov Trumpa,“ pripomína kyjevský politológ s tým, že ide o súčasť návrhu prezidenta USA týkajúceho sa „mnohých projektov v záujme šírenia demokracie“.