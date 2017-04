Orbán v Bruseli. Kto koho zastaví?

Nedávna novela maďarského vysokoškolského zákona je podľa komisie v rozpore s európskymi pravidlami a slobodami. Orbán v stredu v Európskom parlamente bojovne bránil sporný zákon i kampaň svojej vlády, príznačne nazvanú Zastavme Brusel!

Maďarsko dostalo mesiac na vysvetlenie nového zákona o vysokých školách. Orbán odmietol obvinenia, že by právna úprava bola cielene namierená proti Stredoeurópskej univerzite (CEU).

Maďarský premiér Viktor Orbán počas „grilovania“ v Európskom parlamente. Autor: Reuters, ERIC VIDAL

Univerzite, ktorú založil americký miliardár George Soros, podľa neho likvidácia nehrozí. „Toto obvinenie je nepodložené. Je to ako keď niekoho obžalujú z vraždy, odsúdia ho, pričom údajná obeť žije a na obžalovaného ukazuje ako na vraha,“ vyhlásil, pričom citoval rektora CEU, že univerzita v každom prípade bude pokračovať. Maďarský premiér však zamlčal, že CEU si nie je istá, či sa z Budapešti po štvrťstoročí nebude musieť sťahovať.

Maďarský premiér vyčítal Európskej komisii, že sa chystá vo štvrtok v Bruseli na najvyššej úrovni prijať Sorosa. Orbán ho označil za finančného špekulanta, nepriateľa eura, ktorý podľa neho zničil životy miliónov ľudí v Európe a ročne plánuje do Európy priviesť milión prisťahovalcov. Prvý podpredseda eurokomisie Frans Timmermans Sorosom sponzorovanú univerzitu v stredu za potlesku europoslancov označil za „perlu v korune“ slobodnej Európy, ktorá prekonala rozdelenie z obdobia studenej vojny.

Nechceme zmeny. Nechceme presuny medzi kompetenciami EÚ a členských krajín. Chceme brániť status quo. Odtiaľ je aj ten slogan Zastavme Brusel! To je teraz zločin? Viktor Orbán, maďarský premiér

„Analýza komisie potvrdila naše obavy týkajúce sa kompatibility zákona so slobodami vnútorného trhu a s chartou základných práv,“ zdôvodnil Timmermans spustenie právneho konania s Budapešťou. Podľa komisie maďarský zákon nie je v súlade so základnými trhovými slobodami únie, predovšetkým so slobodou ponúkať služby a zakladať spoločnosti, a tiež s akademickými slobodami a právom na vzdelávanie a porušuje právne záväzky EÚ týkajúce sa medzinárodného obchodného práva.

Komisia ďalej preveruje maďarské azylové pravidlá či návrh zákona o mimovládnych organizáciách, ktorý podľa Timmermansa môže zužovať priestor pre občiansku spoločnosť v krajine. Orbán kritiku návrhu zákona o mimovládnych organizáciách odmietol s tým, že snahou je len vyššia transparentnosť ich finančných a ďalších záujmov, ktoré reprezentujú. „Ak tieto diskusie neprinesú reálne výsledky, nebudeme váhať s ďalšími krokmi,“ varoval Timmermans.

Viacerí diskutujúci odsúdili ako štvavú kampaň takzvanú národnú konzultáciu, v ktorej Orbánova vláda pod názvom Zastavme Brusel! rozoslala do všetkých maďarských domácností anketové lístky s otázkami týkajúcimi sa sporov Budapešti s EÚ. Timmermans formulácie otázok označil za zavádzajúce a cielene protiúniové.

Orbán však odmietol, že by útočil na úniu. „Nechceme zmeny. Nechceme presuny medzi kompetenciami EÚ a členských krajín. Chceme brániť status quo. Odtiaľ je aj ten slogan Zastavme Brusel! To je teraz zločin?“ opýtal sa.

V ostrej diskusii viacerí europoslanci volali po „zastavení Orbána“, navrhli zaujať proti jeho vláde tvrdý postoj a zvážiť pozastavenie niektorých práv Maďarska v únii. Na taký krok by však bol potrebný jednomyseľný súhlas všetkých ostatných členských štátov EÚ, pričom Budapešť s Varšavou sa už dávnejšie ubezpečili, že sa vzájomne podporia. Začaté právne konanie tak môže skončiť pre Orbánovu vládu v najhoršom prípade pred úniovým súdom.

Europoslanci sa v stredu rozhodli, že k diskusii o Maďarsku prijmú začiatkom mája záverečné uznesenie. Hoci sa predpokladá, že bude kritické, podobné dokumenty sú právne nezáväzné. V minulosti už Európsky parlament prijal voči Budapešti viacero kritických rezolúcií, ale na politiku Orbánovej vlády to nemalo prakticky dosah.