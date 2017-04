Trumpov hlavný komunikačný prostriedok je aj počas prezidentovania Twitter

Diskutované a sledované sú tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa, od nástupu do prezidentskej funkcie uplynie 29. apríla 100 dní. Trumpa na internetovej sieti Twitter sleduje 28 miliónov ľudí. V januári o tejto internetovej sieti povedal: "Twitter nemám rád, mám veľa iných vecí, ktoré by som mohol robiť. Médiá sú ale tak nečestné, že Twitter je jediný spôsob odporu."

Výber najznámejších tweetov Donalda Trumpa:

„Zajtra je v pláne veľký deň pre národnú bezpečnosť. Okrem mnohých iných vecí postavíme múr!“ uviedol 24. januára v narážke na exekutívny príkaz o migrácii.

"Názor takzvaného sudcu, ktorý v podstate odníma našej krajine vymáhanie práva, je smiešny a bude zrušený! … Kam sme sa to dostali, keď krajina už nie je schopná povedať, kto do nej môže vstúpiť a kto nie, obzvlášť z bezpečnostných dôvodov. .. Je zaujímavé, že isté blízkovýchodné krajiny s týmto zákazom súhlasia, "napísal 4. februára, keď federálny súd v Seattli zablokoval jeho dekrét, ktorý zakazuje občanom siedmich prevažne moslimských krajín vstup do USA.

Neskôr napísal, že sudca „otvoril krajinu (Spojené štáty) potenciálnym teroristom“. „Jednoducho nemôžem uveriť, že by sudca našu krajinu uvrhol do takého nebezpečenstva,“ napísal tiež. „Ak sa niečo stane, dávajte vinu jemu a súdnemu systému. Ľudia prúdia do krajiny. (To je) zlé!“

„Arnold Schwarzenegger neodišiel z programu Apprentice dobrovoľne, bol k tomu donútený pre zlú sledovanosťou. Smutný koniec skvelej show,“ napísal 4. marca, keď Schwarzenegger ukončil účinkovanie v televíznej šou, v ktorej ako moderátor vystriedal Trumpa.

„Hrozné! Práve som zistil, že Obama ma nechal odpočúvať v Trump Tower krátko pred (mojím) víťazstvom (v prezidentských voľbách). Toto je mccarthizmus!“ napísal 5. marca s odkazom na kampaň bývalého senátora Josepha McCarthyho, ktorý v 50. rokoch 20. storočia usporiadal v USA hon na komunistov na základe anonymného udania.

„Blahoželám našim skvelým vojakom a vojačkám, že pri útoku v Sýrii tak dobre reprezentovali Spojené štáty a svet,“ napísal 8. apríla po údere Spojených štátov na sýrsku leteckú základňu, z ktorej bol len niekoľko dní predtým podľa Washingtonu vedený útok chemickými zbraňami na mesto Chán Šajchún.