Trump: USA hrozí vážny konflikt s KĽDR

Spojeným štátom hrozí vážny konflikt so Severnou Kóreou pre jej jadrový program a vojenským provokáciám. V rozhovore s agentúrou Reuters to vo štvrtok povedal americký prezident Donald Trump s tým, že preferuje diplomatické riešenie súčasnej vyhrotenej situácie.

Trump tiež ocenil prístup čínskeho prezidenta Si-Ťin pchinga a uviedol, že bude od Južnej Kórey požadovať uhradenie protiraketového štítu THAAD, ktorý USA v súčasnosti v partnerskej krajine rozmiestňujú.

„Existuje možnosť, že dôjde k veľkému, veľkému konfliktu so Severnou Kóreou. Rozhodne,“ povedal Trump počas rozhovoru v Oválnej pracovni Bieleho domu. „Veľmi radi by sme tu záležitosť vyriešili diplomaticky, ale je to veľmi ťažké,“ dodal prezident.

Trump v poslednej dobe pritvrdil verbálne prejavy proti KĽDR, posilnil námornú prítomnosť USA v oblasti Kórejského polostrova a vyhlásil, že chce severokórejského vodcu Kim Čong-una prinútiť, aby upustil od raketových a jadrových testov.

Washington podľa prezidenta bude od južného suseda KĽDR požadovať uhradenie približne jednej miliardy dolárov, čo sú náklady odhadované na rozmiestnenie systému THAAD v krajine. Juhokórejské ministerstvo obrany zareagovalo vyhlásením, že sa nič nemení na pôvodnom pláne, podľa ktorého „rozmiestnenie, prevádzku a údržbu“ zariadení hradí USA.

Proti rozmiestneniu systému protestovali Čína a Rusko a nesúhlas dal najavo aj favorit nadchádzajúcich juhokórejských prezidentských volieb, vodca liberálnej opozície Mun Če-in. Trump v rozhovore ocenil prístup čínskeho prezidenta k riešeniu severokórejskej otázky.

Peking dal v posledných dňoch najavo silnejúcu kritiku na adresu Pchjongjangu a podľa amerického ministra zahraničia Rexa Tillersona Čína KĽDR pohrozila, že za vykonanie jadrovej skúšky uvalí na severokórejský režim jednostranné sankcie.