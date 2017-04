Voľby vo Francúzsku: Favorit je jasný, víťaz neistý

Náskok proeurópskeho centristu Emmanuela Macrona v prieskumoch verejnej mienky sa za dva dni znížil o dve percentá, viac Francúzov si zároveň myslí, že Marine Le Penová lepšie rozbehla kampaň do druhého kola. Podľa prieskumu agentúry Elabe pre televíziu BFMTV si polovica opýtaných myslí, že kampaň po nedeľnom prvom kole začala lepšie Le Penová, o Macronovi si to myslí 43 percent.

Symbol fašizmu a nenávidený kapitalista

Macron vyvolal nevôľu a kritiku hneď v nedeľu večer po skončení prvého kola svojím príhovorom a neskôr aj oslavou v parížskej reštaurácii. Zároveň, kým Le Penová sa hneď vrhla do kampane a začala obchádzať viaceré mestá, za Macrona robili spočiatku kampaň skôr predstavitelia hlavných politických strán – pravicových Republikánov i vládnych socialistov, ktorí vyzvali Francúzov, aby sa v druhom kole volieb postavili proti krajnej pravici.

Aj návšteva v Amiens, kam sa vybrala Le Penová, akože spontánne, a zmenila svoj program, aby predbehla Macrona pri stretnutí s robotníkmi miestnej fabriky, ktorá sa má sťahovať do Poľska, dopadla tak, ako to chcela šéfka krajnej pravice. Niektoré francúzske médiá tento prekvapujúci ťah Le Penovej v Amiens označili za možný zvrat v kampani, denník Libération za „vyhlásenie vojny“. Ten zároveň upozornil, že neúspešný kandidát krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon je v tejto situácii „ohlušujúco ticho“.

Mélenchon získal v prvom kole takmer 20 percent hlasov, ale na rozdiel od iných ľavičiarov sa odmietol jasne vymedziť voči Le Penovej a odporučiť voľbu Macrona. Veľká časť jeho voličov (pritiahol najviac mladých), sa teraz prikláňa k tomu, že nebudú voliť ani Le Penovú, ani Macrona. Le Penová je pre nich symbol fašizmu a bývalý investičný bankár Macron zas nenávidený kapitalista.

Riziko nízkej účasti Macronových voličov

Výsledok volieb však v konečnom dôsledku môže ovplyvniť účasť voličov Macrona. Hoci prieskumy ho stále považujú za favorita, väčšina analytikov už upozorňuje, že jeho predpokladané víťazstvo bude podstatne tesnejšie ako 62 percent ku 38, čo predpokladali prieskumy po prvom kole. Analytik Serge Galam pre franceinfo upozornil na riziko nízkej účasti Macronových voličov. „Podstatná časť voličov povedala, že nepôjde voliť za Macrona, ale len proti Le Penovej. A veľa z nich to neurobí. Časť z nich preto, že cítia silnú averziu voči Macronovi,“ povedal pre franceinfo.

Faktor ich neúčasti, ktorý môže byť rozhodujúci, je zároveň pre agentúry verejnej mienky ťažko odhadnuteľný. Ako vysvetlil Galam, aj pri prieskume, podľa ktorého by mal Macron vyhrať pomerom 58:42 percent je možné, že by v konečnom dôsledku veľmi tesne vyhrala Le Penová – to v prípade, že voliť by šlo 90 percent tých, čo v prieskume povedali, že budú hlasovať za ňu, ale len 65 percent tých, čo uviedli Macrona.

Najnovší prieskum agentúry Opinionway hovorí o jeho víťazstve v pomere 59 ku 41 percent. Ten zároveň ukázal, že skôr Macrona ako Le Penovú si za prezidenta želá 56 percent opýtaných, pričom 76 percent odhaduje, že voľby vyhrá. Iný prieskum zas varuje, že len tretina opýtaných je spokojná s tým, ktorí dvaja kandidáti postúpili do druhého kola, pričom najspokojnejší sú voliči Le Penovej.

Strach z Národného frontu nie je taký ako pred 15 rokmi

Denník Le Monde zatiaľ upozornil, že na rozdiel od roku 2002, keď do druhého kola prezidentských volieb postúpil zakladateľ krajne pravicového Národného frontu Jean-Marie Le Pen, postup jeho dcéry tentoraz nevyvolal vo Francúzsku takú mobilizáciu proti extrémizmu ako pred 15 rokmi. „Nie je tu ten strach z Národného frontu ako pred 15 rokmi. Nedôvera pretrváva, ale je tu veľa pasivity zoči-voči Národnému frontu,“ povedal pre Le Monde profesor politológie Jean-Yves Dormagen.

Dôvodov slabej mobilizácie je viacero. Aj preto však hrozí, že odpor voči Le Penovej a extrémizmu vo voľbách nebude dosť silný. Najmä ak si veľká časť potenciálnych voličov Macrona povie, že Macron to aj tak vyhrá a zaobíde sa aj bez ich hlasu.