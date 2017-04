Černobyľ je synonymom ľudského zlyhania

Výroky živých svedkov tragédie pre Pravdu

Viktor Nikiťuk, plukovník dopravnej polície vo výslužbe, ktorého do zamorenej zóny povolali medzi prvými, aby s ostatnými dohliadal na poriadok:

„Sú to spomienky na tisíce hrdinov, ktorí bojovali s niečím, čo nikdy predtým nezažili. V prvých dňoch si väčšina myslela, že ide iba o požiar. O hrozbe rádioaktivity si vtedy šepkali najzasvätenejší. Z kolegov už nežije ani jeden…Väčšina do roka odišla na onen svet. Ostali po nich rodiny, siroty. Boli oblasti, kde ste mohli dostať za hodinu päť röntgenov, ale boli aj miesta, kde ste nazbierali 29 röntgenov. To je môj prípad. Podľa lekárov nie je to smrteľná dávka, ale následky cítim dodnes. Boli však aj takí, čo schytali aj osemsto röntgenov. Ale to sa odohralo nie 26. apríla, v deň explózie, ale neskôr. Keď do zóny prišli vojaci a odborníci.“

Vladimir Verbickij, pracovník Správy zamorenej oblasti:

„V priamo postihnutej oblasti sa v čase havárie nachádzalo 96 obývaných miest. Celkový počet evakuovaných ľudí dosiahol 125-tisíc. Háčik je však v tom, že v čase od roku 1986 do roku 1987 prešli zasiahnutou oblasťou približne dva milióny ľudí. Boli to rôzni odborníci, ktorí sa aktívne zúčastnili na záchranných prácach.“

Olexandr Usajev, vedúci oddelenia ekológie a ochrany práce v Úrade pre minimalizáciu následkov černobyľskej havárie so sídlom v Černobyli: „Najväčší únik rádioaktivity za hranice oblasti vzniká však vodnou cestou. Až 90–95 percent rádionuklidov sa dostáva von cez riečku Pripjať a ďalej do Dnepra. Pritom v oblasti spomínaného toku žije približne 30 miliónov ľudí. A ten sa ešte vlieva do Čierneho mora… Aj preto sme ihneď po havárii začali s budovaním rôznych vodných hrádzí, ktoré majú znížiť nebezpečenstvo prenikania rádioaktivity do riečky Pripjať. Už v prvých rokoch sme postavili okolo 130 takýchto objektov. Napokon sa však ukázalo, že ich efektívnosť nesplnila naše očakávania.“

Nikolaj Steinberg, v čase tragédie hlavný inžinier v elektrárni:

„Samotný poškodený objekt 4. reaktora je stabilizovaný.“