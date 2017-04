Trump netušil. Chápe už po sto dňoch?

Na Kórejský polostrov sa momentálne upriamuje pozornosť sveta. Trump sa k dianiu v súvislosti s KĽDR vyjadril v rozhovore pre agentúru Reuters. Interview vzniklo pri príležitosti 100 dní pôsobenia republikánskeho miliardára v Bielom dome, ktoré uplynú dnes. Trump nevylúčil ani apokalyptickú víziu vojny s Pchjongjangom.

Zvláštna diplomacia

"Existuje šanca, že skončíme tak, že budeme mať obrovský, obrovský konflikt so Severnou Kóreou. Radi by sme vyriešili veci diplomaticky, ale je to veľmi zložité,“ vyhlásil Trump.

No prekvapujúco sa vládca Bieleho domu tvrdo pustil aj do Južnej Kórey, teda amerického spojenca. Trump vyhlásil, že Soul by mal zaplatiť za americký protiraketový systém, ktorý práve USA rozmiestňujú v Južnej Kórei. Šéf Oválnej pracovne jeho hodnotu odhadol na miliardu dolárov. A ešte k tomu pridal, že chce prehodnotiť dohodu o voľnom obchode s Južnou Kóreou, pretože Washington je Soule v hlbokom obchodnom deficite.

"Veľmi skoro. Práve som to ohlásil,“ odpovedal Trump na otázku, kedy k tomu dôjde. Vyhrážať sa spojencovi zmenou obchodných vzťahov, keď je ten možno na pokraji jadrového konfliktu, je podľa mnohých pozorovateľov dosť nešťastný krok. Ale možno odráža Trumpovo uvažovanie.

Veď kto mal zaplatiť za múr na amerických hraniciach s Mexikom? Mexiko. A bol to jeden z hlavných prvkov Trumpovej kampane. Na stretnutiach so stúpencami ich burcoval otázkou: Kto bude financovať múr? A podporovatelia mu odpovedali: Mexiko, Mexiko!

Z Trumpových sľubov však veľa neostalo. "Eventuálne, ale bude to neskôr, aby sme mohli začať skôr, Mexiko bude v nejakej forme platiť za múr, ktorý tak veľmi potrebujeme,“ napísal americký prezident pred niekoľkými dňami na Twitteri.

Eventuálne, ale bude to neskôr v nejakej forme môže byť po sto dňoch v Bielom dome Trumpovo motto. Samozrejme, ide len o veľmi krátke obdobie. Ale Trump si na seba sám uplietol bič, keď voličom tvrdil, čo všetko za 100 dní urobí.

"Z jeho približne 30 konkrétnych sľubov, dá sa povedať, dosiahol tri a v niekoľkých ďalších nastal pokrok,“ napísal Matthew Yglesias, politický analytik spravodajskej stránky Vox. Ak v Trumpovom správaní v Bielom dome nastala nejaká zmena, je to asi to, že napriek agresívnej komunikácii s kritikmi pripúšťa, že byť prezidentom nie je prechádzka ružovým sadom.

Malo to byť jednoduchšie

"Miloval som svoj predchádzajúci život. Toto je viac práce. Myslel som si, že to bude jednoduchšie,“ vyhlásil celebritný miliardár pre Reuters. "Skutočne žijete vo svojom malom zámotku, pretože je okolo vás masívna ochrana, takže v skutočnosti nemôžete len tak niekam ísť. Rád šoférujem. Ale nemôžem to už robiť,“ posťažoval sa Trump.

Vládca Bieleho domu však tvrdí, že nikto od čias prezidenta Harryho Trumana, ktorý nastúpil do Oválnej pracovne v roku 1949, nepodpísal toľko zákonov či prezidentských nariadení. To je síce pravda, ale len ťažko sa dá povedať, že by medzi tou legislatívou bolo niečo extrémne významné. Najdôležitejšie tak asi zostáva Trumpovo odstúpenie od dohody o voľnom obchode s krajinami ázijsko-pacifickej oblasti. A to, že na Najvyšší súd nastúpil jeho nominant Neil Gorsuch. Republikánska väčšina v Senáte však musela meniť zavedené pravidlá hlasovania, aby to dosiahla.

Politicky zásadným nariadením bol určite prezidentov dekrét o zákazu vstupu na územie USA pre obyvateľov viacerých moslimských krajín a utečencov. Lenže napriek snahe Bieleho domu tento príkaz zastavili súdy.

Trump nezrušil ani zdravotnícku reformu svojho predchodcu Baracka Obamu, hoci bola tiež terčom počas kampane. Zatiaľ však na to nemá dostatok hlasov v Kongrese. Aj keď republikáni ovládajú obe jeho komory, zatiaľ sa strana nedokázala dohodnúť, ako má zmena vyzerať.

"Z toho, čo Trump dosiahol, sa dá pripomenúť vymenovanie člena Najvyššieho súdu a jeho nariadenia o zrušení niektorých regulácií,“ reagoval pre Pravdu americký politológ Robert Shapiro z Kolumbijskej univerzity. "Je však zahanbujúco neefektívny v spolupráci s Kongresom, a to v ňom majú republikáni väčšinu. Najmä čo sa týka zdravotníckej reformy a posúvajú sa aj pomerne jednoduché zákony v súvislosti s obnovou infraštruktúry krajiny,“ pripomenul Shapiro.

"Trump sa aj snažil dodržať sľuby, ale ako sa vraví, neurobil si domáce úlohy, ako by to spravil skúsený politik. Ale učí sa,“ myslí si znalec pomerov v Bielom dome Richard Benedetto. "V zahraničnej politike ukázal, že má iný prístup ako Obama. Proti prípadným agresorom je tvrdší,“ uviedol pre Pravdu odborník, ktorý vyučuje na Americkej univerzite vo Washingtone.

Rozpačité je však aj Trumpovo vystupovanie na zahraničnopoli­tickej scéne. Americké tajné služby ešte pred jeho nástupom do Bieleho domu uviedli, že Rusko sa mu snažilo pomôcť do Bieleho domu. Trump takéto obvinenia zúrivo odmieta. O kontaktoch s Moskvou však nehovoril pravdu jeho poradca pre národnú bezpečnosť Michael Flynn, a preto musel odstúpiť.

Na druhej strane Trump priznal, že keď počas kampane hovoril, že NATO je zastarané, nemal o ňom dosť informácií. Prezident sa tiež odhodlal na zásah proti sýrskemu diktátorovi Bašárovi Asadovi. USA bombardovali leteckú základňu režimu po tom, čo miestna armáda s najväčšou pravdepodobnosťou použila proti vlastným obyvateľom chemické zbrane. Zásah Ameriky sa stretol s veľkou kritikou Ruska, ktoré Asada bráni zubami-nechtami.

No hoci si nezdá, že by bol Trump bábkou Kremľa, ako sa mnohí obávali, po sto dňoch nie je vôbec jasné, akú politiku chce proti Moskve viesť. Jednorazový zásah proti Asadovi nezmenil v Sýrii nič. A USA sú tiež pomerne málo aktívne na Ukrajine.