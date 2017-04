Náskok nemeckých konzervatívcov nad socialistami sa zvyšuje

Náskok kresťanských demokratov (CDU) kancelárky Angely Merkelovej a ich bavorského partnera CSU nad sociálnymi demokratmi bývalého predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza v posledných týždňoch narastá. Trend potvrdil aj prieskum agentúry Emnid, ktorého výsledky zverejnil denník Bild am Sonntag. Do Spolkového snemu by sa po voľbách na konci septembra dostalo podľa neho šesť strán oproti súčasným štyrom.

Konzervatívne únie kresťanských demokratov a bavorskej Kresťanskosociálnej únie by v prípade, že by sa voľby konali dnes, dostala podľa prieskumu 36 percent hlasov. Jej podpora sa tak od ankety rovnakej agentúry z minulého týždňa nijako nezmenila.

O dva percentuálne body si však oproti minulej nedeli pohoršila sociálnodemokra­tická strana (SPD), ktorá na začiatku tohto roka zaznamenala raketový nárast preferencií po tom, čo sa do jej čela ako kandidát na kancelára postavil Martin Schulz. Kým ešte pred niekoľkými týždňami mala SPD podporu zhruba rovnakú ako CDU/CSU, teraz by ju podporilo už len 29 percent voličov.

Do parlamentu by sa podľa ankety agentúry Emnid po štyroch rokoch so ziskom šiestich percent hlasov vrátili liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorí v piatok na poste svojho predsedu potvrdili 38-ročného Christiana Lindnera.

Ak by FDP vo voľbách výrazne uspela, mohla by Merkelová vytvoriť rovnako ako v rokoch 2009 až 2013 koaličnú vládu práve s liberálmi. Zatiaľ by však zisk FDP na konzervatívno-liberálnu väčšinu v spolkovom sneme nestačil.

Okrem konzervatívcov, sociálnych demokratov a liberálov by podľa prieskumu v nemeckom parlamente zasadli opäť aj poslanci Zelených (sedem percent) a postkomunistickej Ľavice (deväť percent). Parlamentnú väčšinu by však nezískala ani uvažovaná ľavicová koalícia týchto dvoch strán s SPD.

Po prvý raz by sa podľa prieskumu mohla v septembri do Spolkového snemu dostať aj pravicovo populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorej vyjadrilo podporu deväť percent opýtaných. Všetky ostatné strany so šancou dostať sa do parlamentu už skôr uviedli, že by s AfD do koaličnej vlády nešli.

Jedinou alternatívou sa tak zdá v súčasnosti byť pokračovanie veľkej koalície CDU/CSU a SPD. Ich vedenie to ale zatiaľ odmieta.

Aktuálny prieskum zverejnila agentúra Emnid len týždeň pred konaním krajinských volieb v najsevernejšej nemeckej spolkovej krajine Šlezvicku-Holštajnsku, ktoré mnohí odborníci považujú za test nálady pred celonemeckými voľbami. Za dva týždne potom o zložení krajinského snemu budú rozhodovať v najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine – Severnom Porýní-Vestfálsku. V súčte tak bude v máji vo voľbách hlasovať približne štvrtina všetkých oprávnených voličov v Nemecku.