Trump ocenil diktátora KĽDR, že sa dokázal udržať pri moci

Na archívnej snímke z 1. júna 2016 Donald Trump ešte ako prezidentský kandidát republikánov. Autor: SITA/AP , Jae C. Hong

Americký prezident Donald Trump nevie, či je severokórejský diktátor Kim Čong-un príčetný, očividne je to ale "lišiak", keď sa napriek svojmu mladému veku dokázal udržať pri moci. Trump to povedal v rozhovore s televíznou stanicou CBS.

Šéfa Bieleho domu v televíznom interview vyzvali, aby komunistického vládcu KĽDR ohodnotil. „Ľudia sa pýtajú: Je duševne zdravý? Nemám tušenie,“ vyhlásil Trump na adresu Kim Čong-una. „Ale poviem vám jednu vec – ktorá sa nebude mnohým ľuďom páčiť – mal (Kim) len 26 či 27 rokov, keď po otcovej smrti prevzal vládu. Musel sa pritom potýkať s veľmi tvrdými súpermi, zvlášť generálmi, ale aj ďalšími. A napriek svojmu mladému vek si dokázal udržať moc,“ pokračoval Trump.

„Pritom veľa ľudí sa ho nepochybne snažilo zbaviť moci, či už to bol jeho strýko, alebo niektorí iní. On sa s tým však dokázal vysporiadať. Takže je to naozajstný lišiak,“ ocenil Trump Kima.