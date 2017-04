Bankrot vlády USA je zrejme zažehnaný, vyjednávači našli kompromis

Vláda USA má peniaze na svoj chod do piatku. Vyjednávačom v Kongrese sa podarilo nájsť dohodu, ako jej financovanie predĺžiť do septembra.

Vyjednávačom dvoch strán amerického Kongresu sa podarilo uzavrieť dohodu o financovaní federálnej vlády do konca aktuálneho rozpočtového obdobia, ktoré trvá do konca septembra. Informoval o tom v pondelok denník The Washington Post s odvolaním sa na vysoko postaveného zamestnanca Kongresu.

Informáciu potvrdila s odvolaním na svoje zdroje aj agentúra AP. Ak Snemovňa reprezentantov aj Senát dohodu do piatkovej polnoci schvália, podarí sa odvrátiť pád do platobnej neschopnosti, ktorý americkej vláde hrozil.

O dohode by mal podľa denníka The Washington Post Kongres hlasovať na začiatku tohto týždňa. Vyjednaný kompromis obsahuje údajne zvýšenie výdavkov na obranu a na stráženie hraníc. Jeho konkrétna podoba zatiaľ nie je známa.

Uzavretie dohody dlhodobo blokovala požiadavku Bieleho domu, aby súčasťou výdavkov boli aj náklady na stavbu kontroverzného múru na hranici s Mexikom. Prezident Donald Trump nakoniec ale zo svojej požiadavky ustúpil. Demokrati tiež dosiahli ďalšie financovania zdravotnej reformy bývalého prezidenta Baracka Obamu.

Už v piatok Snemovňa reprezentantov a Senát, v ktorých majú vládnucej republikáni väčšinu, schválili ako preklenovacie opatrenie federálnej vláde peniaze na týždeň jej chodu. Trumpova administratíva tak získala prostriedky na financovanie vládnych úradov do piatku 5. mája.

Takzvaný shutdown, keď federálna vláda zostala pre politický pat bez financií, nastal v USA naposledy v roku 2013. Vtedy trval asi dva týždne. Tento stav, keď boli uzavreté niektoré štátne inštitúcie, podľa ratingovej agentúry Standard & Poor's vyšiel americkú ekonomiku na približne 24 miliárd dolárov.