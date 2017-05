Ruských 'Nočných vlkov' nevpustili do Poľska

Účastníkom motorkárskej jazdy z iných krajín však poľské úrady povolili prekročiť poľskú hranicu a pokračovať tak v jazde nazvanej Cesty víťazstva – na Berlín. Informoval o tom predstaviteľ klubu.

Ruskí motorkári sú hlavnými organizátormi i účastníkmi jazdy, ktorej cieľom má byť 9. mája Berlín. Na území Poľska bolo naplánovaných niekoľko podujatí na počesť príslušníkov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní tejto krajiny.

Podozrenie z extrémizmu

Predstaviteľ Nočných vlkov Jevgenij Strogov pre TASS uviedol, že na spomienkových aktoch v Poľsku sa tak zúčastnili len predstavitelia európskych pobočiek motorkárskeho klubu, vrátane motorkárov z Bieloruska.

Strogov dodal, že „skupinu ruských motorkárov (do Poľska) nepustili na základe podozrenia z členstva v extrémistickej organizácii“.

V súvislosti s tým sa skupina členov Nočných vlkov z Macedónska v utorok vydá na jazdu do Poľska, aby takto vyjadrili podporu svojim ruským kolegom.

Na východe Slovenska kládli vence

Trasa motorkárskej jazdy Cesty víťazstva – na Berlín vedie cez Smolensk, Minsk, Varšavu, Bratislavu a Drážďany. Cieľom a dejiskom ťažiskových spomienkových podujatí bude 9. mája nemecká metropola Berlín.

Agentúra TASS informovala, že počas uplynulého víkendu už Noční vlci položili vence k pamätníkom sovietskych vojakov na Dukle a vo Svidníku na východe SR. Na kladení vencov boli prítomní aj motorkári zo SR, ČR a Poľska.

Predstaviteľ veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Nikolaj Levšunov podľa TASS uviedol, že slovenská etapa motorkárskej jazdy sa začala v sobotu a je najdlhšia. Jej aktéri sa z východu SR mali presunúť do Poľska. Do SR sa opäť vrátia 3. mája, keď sa uskutoční kladenie vencov v mestách Banská Bystrica a Zvolen. O deň neskôr – 4. mája – si uctia pamiatku padlých sovietskych vojakov na bratislavskom Slavíne. Zo SR sa 4. mája vydajú do ČR.