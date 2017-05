Trump naznačil, že je ochotný rokovať s KĽDR

Trump to povedal v rozhovore s agentúrou Bloomberg. Medzi oboma krajinami v poslednej dobe panuje značné napätie.

„Považoval by som za vhodné sa s ním stretnúť, učiť by som to urobil, bol by som poctený,“ povedal Trump. „Za vhodných okolností by som sa s ním stretol,“ dodal prezident.

Americkí vládni činitelia na čele s Trumpom dali opakovane najavo, že USA sú odhodlané prinútiť KĽDR k ukončeniu jadrového a raketového programu všetkými prostriedkami, vrátane vojenských v nevyhnutnom prípade.

Pentagon vyslal do oblasti americkú lietadlovú loď USS Carl Vinson ako ukážku sily amerického námorníctva. Pchjongjang ale v testovaní zbraní pokračuje, naposledy v sobotu vyskúšal raketu.

V nedeľu Trump povedal v rozhovore s televíznou stanicou CBS, že nevie, či je Kim Čong-un príčetný. Očividne je to vraj ale „lišiak“, keď sa napriek svojmu mladosti dokázal udržať pri moci.