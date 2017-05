Česká vláda podá demisiu. Babiš označil Sobotku za zbabelca

Ako na svojom webe informoval iDnes, premiérovi prekáža nevysvetlená kauza nákupu nezdanených dlhopisov spoločnosti Agrofert.

Bohuslav Sobotka v utorok vyhlásil, že jeho vláda podá demisou. Zároveň uvažuje o vypísaní predčasných volieb. Na tlačovej konferencii ale upozornil, že na vypísanie skoršieho termínu volieb potrebuje nielen súhlas koaličných strán, ale aj opozičných. Autor: SITA/AP, Ondrej Deml

„Volím jediné možné riešenie. Som pripravený podať do rúk prezidenta demisiu, a to ešte v priebehu tohto týždňa,“ povedal Sobotka na brífingu v pražskom sídle úradu vlády ČR.

Najlepším riešením by podľa Andreja Babiša bolo, aby vláda dovládla do riadnych parlamentných volieb, povedal minister financií. Sobotku označil za zbabelca.

„Pán premiér šokoval, poškodil prácu celej vlády. Jej činnosť premiér poškodzoval systematicky a teraz to dorazil úplne. Naša vláda mohla byť najúspešnejšou v histórii našej krajiny. Pán premiér teraz ale jej povesť zničil rovnako ako prácu všetkých ministrov. Nechápem to, ale evidentne to tak chcel,“ povedal pre iDNEs Andrej Babiš.

Sobotka v utorok vyhlásil, že chce rokovať o novej vláde alebo vypísaní predčasných volieb. Na tlačovej konferencii ale upozornil, že na vypísanie skoršieho termínu volieb potrebuje nielen súhlas koaličných strán, ale aj opozičných, ktoré sú v Snemovni zastúpené.

Voľby do poslaneckej Snemovne českého parlamentu sú naplánované na 20. a 21. októbra 2017.

"To je fakt velké překvapení." Reakce Babiše na demisi vlády, kterou navrhuje Sobotka.

Víc na webu a v MIMOŘÁDNÉM VYSÍLÁNÍ pic.twitter.com/KjBTupMYfY — ČT24 (@CT24zive) 2 May 2017

Z Babiša mučeník

Prípadným odvolaním ministra financií by totiž podľa vlastných slov urobil z Babiša „mučeníka, čo nechce“. Takýto scenár by podľa Sobotku prospel len samotnému Babišovi.

Premiér zároveň uviedol, že Andrej Babiš je v strete záujmu. Ako minister financií je zároveň aj šéfom finančnej správy, ktorá vyšetruje kauzu nákupu dlhopisov Agrofertu ešte z obdobia, keď spoločnosť vlastnil Babiš.

„Súčasne platí, že nemôžem ako predseda vlády niesť zodpovednosť za situáciu, že na pozícií podpredsedu vlády je človek, ktorého minulosť je nevyjasnená,“ vyhlásil Sobotka.

Zároveň zdôraznil, že ide o jeho vlastné rozhodnutie. Ak sa koaličné strany dohodnú na vytvorení novej vlády, Babiš by v nej už nemal zastávať post ministra financií, zdôraznil Sobotka.

Je to radikální krok.Neočekávala jsem ho.Je to právo premiéra.Složitosti situace plně rozumím.Pracuji dále ve prospěch škol,učitelů a dětí. — Kateřina Valachová (@katavalachova) 2 May 2017

Zeman sa vyjadrí ‚v pravý čas‘

Minister financií Babiš sa pred Snemovňou obhajoval tým, že žiaden zákon neporušil a všetko prebehlo podľa zákona. S prezidentom Milošom Zemanom sa má stretnúť v stredu, aby mu celú kauzu ozrejmil.

Zeman sa už predtým vyjadril, že by odvolanie ministra financií považoval za absurdné.

Babiš už skôr vyhlásil, že z vlády odmieta odísť.

Hovorca prezidenta Zemana Jiří Ovčáček prostredníctvom sociálnej siete twitter informoval, že kancelária prezidenta nebude rozhodnutie premiéra momentálne komentovať a k celej situácii sa vyjadrí v „pravý čas“.

Politológovia sa zhodujú, že zo strany premiéra ide o prekvapujúci krok a zároveň je to „pokračovanie absurdného politického divadla,“ uviedol Petr Fiala pre iDNEs.

Pavel Šaradín v najbližších dňoch očakáva, že prezident Zeman si na hrad pozve nielen Bohuslava Sobotku a koaličné strany ČSSD, ANO a TOP09, ale aj ďalšie parlamentné strany, z ktorých by následne mohla vzniknúť nová vláda bez nutnosti konania predčasných volieb.

ČSSD stojí za Sobotkom

Vládnuca strana ČSSD sa k rozhodnutiu premiéra a predsedu strany vyjadrila prostredníctvom svojho účtu na twitteri.

Riešenie aktuálnej situácie formou demisie nebolo podľa ČSSD už ďalej možné odialiť a „prioritou strany je predovšetkým dôvera občanov vo vládu a v politiku, ktorá je momentálne ohrozená.“

Ministerka školstva Kateřina Valachová (ČSSD) uviedla, že krok premiéra ju prekvapil, ale zložitosti situácie plne rozumie.

Bývalý minister financií a predseda vládnej strany TOP09 Miroslav Kalousek nepriamo označil Bohuslava Sobotku za ‚sraba‘. Na twitteri napísal, že „hybnou silou českej politiky vždy boli sraby.“