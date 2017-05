V Taliansku prokurátor nezistil prepojenia medzi pašerákmi migrantov a charitami

Prokurátor so sídlom na Sicílii Francesco Paolo Giordano oznámil dnes talianskym senátorom, že nenašiel žiadne prepojenia ani kontakty medzi pašerákmi migrantov a humanitárnymi organizáciami, ktoré majú záchranné člny v Stredozemnom mori.

Minulý mesiac iný sicílsky prokurátor Carmelo Zuccaro vyvolal rozruch, keď vyhlásil, že pri vyšetrovaní získal dôkazy, že niektoré mimovládne organizácie (MVO), založené výlučne na zachraňovanie migrantov z potápajúcich sa člnov pašerákov, majú zrejme tajné dohody s pašerákmi ľudí v Líbyi. Práve odtiaľ vyrážajú člny na plavbu cez Stredozemné more do Európy.

Avšak prokurátor Giordano pôsobiaci v meste Syrakúzy na talianskom ostrove Sicília dnes senátnemu výboru pre obranu uviedol, že jeho vyšetrovanie nenašlo nič, čo by naznačovalo akékoľvek prepojenie mimovládnych humanitárnych organizácií s prevádzačmi migrantov v Líbyi.

Giordano vyhlásil, že niektoré mimovládne organizácie prejavili voči justičným orgánom menej ústretový prístup a menej s nimi spolupracovali. Pripísal to „ideologickým“ rozdielom, ale zdôraznil, že tieto mimovládne organizácie umožňujú neobmedzený prístup k migrantom a ich vypočúvanie.

Na zachraňovaní migrantov sa podieľa najmenej desať mimovládnych organizácií

Prokurátor z talianskej Catanie Zuccaro uviedol ešte 23. apríla, že preveruje postup mimovládnych humanitárnych organizácií, ktoré pri zachraňovaní migrantov v Stredozemnom mori údajne spolupracujú s prevádzačmi. Zuccaro uviedol, že sú dôkazy o „priamych kontaktoch“ medzi týmito organizáciami a prevádzačmi v Líbyi, odkiaľ sa migranti plavia do Európy. Podľa Zuccara sa podozrenia z takejto spolupráce netýkajú väčších subjektov, ako sú Lekári bez hraníc alebo Save the Children. „Pri iných, ako je maltská MOAS (Migrant Offshore Aid Station) alebo nemecké organizácie, ktoré tvoria väčšinu, to už vyzerá inak,“ vyjadril sa prokurátor.

„Ešte nevieme, či a ako použijeme tieto informácie v súdnom konaní, ale sme si dosť istí tým, čo hovoríme,“ povedal vtedy Zuccaro.

Niektoré mimovládne organizácie podľa neho prijímajú telefonáty z Líbye, navádzajú člny s migrantmi k záchranným plavidlám pomocou svetiel a niekedy vypínajú lodné rádiové vysielače, pravdepodobne preto, aby sa neprišlo na to, že vstupujú do líbyjských pobrežných vôd. „Toto sú overené skutočnosti,“ dodal prokurátor.

Na zachraňovaní migrantov v oblasti Stredozemného mora pri pobreží Líbye sa podieľa v súčasnosti najmenej desať mimovládnych organizácií. Viacero z nich už zverejnené informácie odmietlo.

Vlani dorazilo na talianske pobrežia vyše 180 000 migrantov

Najväčšia humanitárna organizácia zachraňujúca ľudí v Stredozemnom mori, Lekári bez hraníc (MSF), dnes vyhlásila, že aj keď sa ich obvinenie netýkalo, na internete je zavalená kritickými odkazmi.

„Očierňujúca kampaň zasiahla MSF natoľko negatívne, ako ostatné organizácie,“ povedal dnes šéf talianskej pobočky MSF Loris De Filippi pred výborom talianskeho parlamentu, ktorý preveruje spomínané obvinenia.

„Každý deň sme veľmi vážne bombardovaní ohavnými obvineniami,“ dodal Filippi.

Marco Bertotto ako ďalší predstaviteľ, ktorý sa zúčastnil na vypočúvaní výboru, uviedol, že MSF nemá žiadne kontakty s prevádzačmi, ale zdôraznil, že zachraňovanie životov na mori je morálna povinnosť – bez ohľadu na to, či prevádzači alebo migranti vyšlú núdzový signál.

„Ak zatelefonuje hasičskému zboru podpaľač a oznámi požiar, to neznamená, že hasiči nepôjdu oheň uhasiť,“ použil prirovnanie Bertotto. „Pokiaľ ide o zachraňovanie ľudí na mori, človek zasiahne vždy, keď príde signál,“ dodal.

Diskusia o údajnom prepojení charít a prevádzačov dominuje verejnej debate v Taliansku, ktoré sa nachádza v prvej línii európskej migračnej krízy. Vlani dorazilo na talianske pobrežia vyše 180 000 migrantov.

Hlavná vládna strana, stredoľavá Demokratická strana, do veľkej miery stojí pri mimovládnych organizáciách, ale minister zahraničných vecí a líder malej centristickej strany Angelino Alfano v sobotu 29. apríla povedal, že „stopercentne súhlasí“ s vyšetrovaním prokurátora Zuccara.