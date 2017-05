Expert: Premiér Sobotka už nemal východisko

"Súčasná česká vláda je z pohľadu ČSSD celkom úspešná. Dokonca aj vicepremiér a šéf ANO Andrej Babiš neprestajne opakuje, že nie je dôvod kabinet rušiť. Zmenu, ktorá prišla, bude ťažké voličom vysvetliť,“ reagoval na politickú krízu v Česku politológ Jan Bureš.

Nakoľko je prekvapením postup českého premiéra Bohuslava Sobotku, že ohlásil pre prípad lídra ANO a podpredsedu vlády Andreja Babiša rezignáciu celého kabinetu?

Je to ťažko pochopiteľné. Rozprával som s kolegami a tak trochu sa na to pozeráme s otvorenými ústami. Premiér Sobotka sa podľa mňa dostal do bezvýchodiskovej situácie. Verejne povedal, že Babiš mal odstúpiť. Priamo to vyhlásil a dostal sa tak do určitej pasce. Babiš reagoval, že nevidí dôvod na zbúranie vlády. A tiež odkázal Sobotkovi, že keď ho odvolá, tak mu len pomôže. Predseda vlády však už nemohol povedať, že sa nič nestalo. Pôsobil by asi ako slabý premiér. Veď tvrdil, že Babišove problémy sú na odvolanie, respektíve ho vyzýval, aby sám odstúpil. V tejto situácii sa rozhodol pre demisiu, ale bude mať veľký problém vysvetliť to voličom, a najmä stúpencom sociálnej demokracie.

Český politológ Jan Bureš.

Prečo?

Súčasná vláda je z pohľadu ČSSD celkom úspešná. Dokonca aj Babiš, ako som už povedal, stále opakuje, že nie je dôvod kabinet rušiť. Zmenu, ktorá prišla, bude ťažké voličom vysvetliť. Stratégiou by mohlo byť urýchliť konanie volieb. Lenže aj tu vidím problém. Keď sa pozriete na ústavné lehoty, v prvom rade by sa parlament musel veľmi rýchlo dohodnúť na rozpustení snemovne. Ale aj tak by voľby boli v júli či v auguste. A to je z hľadiska účasti dosť problematické. Voľby majú byť v októbri. Takže možno by mohli byť v septembri. Okrem toho sa mi zdalo, že ČSSD chcela ešte pred hlasovaním presadzovať veci ako zvýšenie minimálnej mzdy a podobne. A o tieto témy sa teraz možno ČSSD sama pripraví.

Sociálna demokracia by tak mohla prísť o niektoré volebné tromfy.

Presne tak. A nemyslím, že sa Sobotkovi podarí hodiť všetku vinu za prípadné predčasné voľby na Babiša. Skôr predpokladám, že ČSSD, alebo ešte lepšie povedané, premiér, dostanú biľag tých, čo spôsobili chaos a zachovali sa nezodpovedne. To by sociálnu demokraciu ešte mohlo pred voľbami poškodiť.

Môže sa preto proti Sobotkovi postaviť vlastná strana?

Určite by som nevylučoval ani takýto scenár.

Čo sa týka ďalšieho vývoja, veľa závisí aj od prezidenta Miloša Zemana. Ako by sa mohol zachovať?

Možností je viacero. Môže poveriť vládu v demisii, aby krajinu riadila až do volieb. Keby to tak bolo, asi by to trocha otupilo význam Sobotkovho kroku. Zeman by sa však mohol snažiť vytvoriť aj vlastnú vládu. Ale jeho kabinet už v minulosti nedostal dôveru. Je otázne, či si Zeman chce zopakovať podobnú situáciu. Najmä v období, keď sa pripravuje na voľbu prezidenta. Samozrejme, hlava štátu môže vyzvať politikov, aby rozpustili snemovňu. Ale, ako som už povedal, voľby by mohli byť najskôr asi aj tak až v septembri.