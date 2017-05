Sobotka podá demisiu vo štvrtok, politici vládnej koalície nechcú predčasné voľby

„Sme pripravení dokončiť náš mandát počas demisie, ale aj rokovať o iných variantoch“ uviedol pre server iDNES.cz predseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Informáciu o demisii premiéra oznámil spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na prezidentského hovorcu Jiřího Ovčáčka. „Predseda vlády ČR Bohuslav Sobotka vo štvrtok 4. mája 2017 o 15.15 h na Hrade podá demisiu do rúk prezidenta republiky,“ napísal na twitteri Ovčáček.

Hovorca vlády Martin Ayrer spresnil, že demisia pravdepodobne nadobudne účinnosť v polovici mája.

Podľa šéfa kresťanských demokratov uskutočniť predčasné voľby krátko pred riadnym termínom volieb, teda 20.-21. septembrom, nie je šťastné riešenie. Dôležité je, ako rozhodne prezident ČR Miloš Zeman. S ním sa predseda KDU-ČSL stretne vo štvrtok.

Líder ľudovcov neskôr po rokovaní vlády povedal, že kabinet by mal pokračovať do volieb bez premiéra Bohuslava Sobotku a ministra financií Andreja Babiša. Kto s týmto variantom prišiel, ale Bělobrádek povedať nechcel. Odmietol, že by to bol on sám.

Popoludní sa prezidentom stretne predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Opoziční občianski demokrati (ODS) dnes označili za ideálny termín konania volieb začiatok septembra, informoval server Novinky.cz.

Český premiér Bohuslav Sobotka v utorok oznámil, že podá demisiu, čo bude znamenať aj koniec celej jeho vlády. Pôvodne tak mienil urobiť už tento týždeň. Nemenovaný zdroj z úradu vlády ČR však dnes uviedol, že Sobotka zrejme odstúpi z funkcie až v polovici mája.

Premiérova avizovaná demisia predstavuje vyvrcholenie vnútrokoaličných sporov okolo podnikateľských aktivít vicepremiéra, ministra financií a šéfa ANO Andreja Babiša. Sobotka najskôr zvažoval Babišovo odvolanie, ale napokon sa rozhodol pre vlastnú demisiu.