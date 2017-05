Putin privítal v Soči tureckého lídra Erdogana na rozhovoroch o Sýrii

Putin označil návštevu za „veľmi dobrú príležitosť diskutovať o kľúčových záležitostiach v dvojstrannej spolupráci a o hlavných problémoch v medzinárodnej politike, predovšetkým o tých najzávažnejších, ako je sýrska kríza“.

Erdogan na to zareagoval slovami, že ho „potešila možnosť letieť ponad Čierne more, od pobrežia k pobrežiu, a prísť ako hosť k drahému priateľovi“. Uviedol to Kremeľ v prepise úvodných vyjadrení oboch lídrov, ktorí sa stretli v Putinovej rezidencii v Soči na pobreží Čierneho mora.

„Nepochybne najdôležitejšou témou našich rozhovorov s pánom Putinom je Sýria,“ povedal Erdogan na tlačovej konferencii v tureckom hlavnom meste Ankara ešte pred odletom do Soči. Rusko a Turecko obnovujú svoje vzťahy, ktoré naštrbilo zostrelenie ruského vojenského lietadla tureckou stíhačkou na turecko-sýrskej hranici koncom roka 2015.

„Budeme udržiavať spoluprácu s Ruskom pri riešení krízy,“ povedal Erdogan v Ankare. Vyzval na zrušenie dvojstranných obchodných obmedzení, ktoré platia už rok a pol, od vzniku roztržky medzi oboma krajinami.

Rusko, Turecko a Irán sú sprostredkovateľmi sýrskych mierových rozhovorov v neutrálnom Kazachstane. Rusko a Irán sú hlavnými podporovateľmi sýrskeho režimu prezidenta Bašára Asada, ale Turecko podporuje určité povstalecké skupiny snažiace sa o zvrhnutie Asada.

Najnovšie kolo mierových rozhovorov sa začalo dnes v kazašskej metropole Astana, kde sa očakáva aj účasť osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Staffana de Misturu. Rozhovory majú vydláždiť cestu pre vytvorenie bezpečných zón v Sýrii, ktorých účelom je zmiernenie humanitárnej krízy. Avšak delegácia sýrskej opozície vyhlásila, že preruší účasť na uvedených rozhovoroch, kým sa neskončia útoky na oblasti kontrolované povstalcami.

„Delegácia zostane v Astane, ale nemôžeme sedieť za rokovacím stolom, keď pokračujú zločiny proti našim ľuďom po celej Sýrii,“ povedal zástupca sýrskej opozície Jahjá al-Arídí pre tlačovú agentúru DPA.