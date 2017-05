Dovládnu Česi bez Sobotku a Babiša?

To, ako Sobotkova snaha vystrnadiť z kabinetu vicepremiéra a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša napokon dopadne, však závisí predovšetkým od prezidenta Miloša Zemana. Práve jemu predseda vlády svojím odstúpením zverí rozhodnutie o tom, kto dovedie Čechov k parlamentným voľbám.

Vicepremiér Andrej Babiš (zľava) a premiér Bohuslav Sobotka by podľa vicepremiéra Pavla Bělobrádka odchodom z kabinetu mohli zachrániť súčasnú koaličnú vládu. Autor: SITA/AP, Petr David Josek

Tie by sa v riadnom termíne mali konať v októbri. Žiadna z trojice koaličných strán si vypísanie predčasných volieb neželá. Ich predstavy o riešení vládnej krízy sa však zásadne rozchádzajú.

Sociálni demokrati odkazujú, že v koalícii budú pokračovať len bez Babiša na čele rezortu financií. ANO trvá na tom, že hnutie, ktoré má momentálne vyše dvojnásobne vyššie preferencie než Sobotkova strana, vo vláde zostane len s Babišom. A ľudovci, najmenšia z trojice vládnych strán, navrhujú kompromis – vládu bez Sobotku i Babiša.

Miloš Zeman bude chcieť najskôr otestovať koaličné strany a prípadne bude chcieť posúvať figúrky v koaličných stranách, pretože rovnako v sociálnej demokracii i ANO má svoje spojky. Lukáš Jelínek, politický analytik Masarykovej demokratickej akadémie

Spor by strany rady rozsekli na koaličnej rade, ktorú premiér zvolal na budúcu stredu. „Až tam sa ukáže, či bude možné pokračovať v projekte súčasnej vládnej koalície,“ poznamenal Sobotka podľa portálu Ihned. Nevylúčil ani alternatívu, že by so svojím rivalom opustili kabinet spoločne. „Premiérom by mohol byť aj niekto iný z ČSSD, trvám však na neúčasti Andreja Babiša vo vláde,“ povedal pre Českú televíziu.

Medzitým však kľúčová rola už pripadla hlave štátu. Popri prijatí či odmietnutí demisie si Zeman môže vybrať aj nového premiéra, ktorý zostaví vládu. Jeho hovorca v stredu len odkázal, že "prezident svoj postup oznámi v pravý čas“.

Politológ Tomáš Lebeda z Palackého univerzity uvažuje, že by prípadná nová vláda mohla byť zostavená tak, aby pomohla opätovnej kandidatúre Miloša Zemana na Pražský hrad. O znovuzvolenie sa prezident bude uchádzať začiatkom budúceho roku.

"Ak sa prezident rozhodne, že vymenuje za premiéra niekoho úplne iného a ten zostaví vládu, tak tá môže bez problémov vládnuť nielen do riadnych parlamentných volieb, ale ešte niekoľko mesiacov po voľbách, to znamená až do prezidentských volieb. A môže to byť vláda, ktorá bude prezidentovi vytvárať najlepšie podmienky na to, aby uspel v prezidentských voľbách,“ poznamenal Lebeda pre ČT24.

Konzultácie s koaličnými stranami začal Zeman s lídrom ANO v stredu. Až po ňom prijal Sobotkovho straníckeho podpredsedu, ministra vnútra Milana Chovanca. K obom má hlava štátu podstatne bližšie ako k Sobotkovi, s ktorým mal v minulosti viacero konfliktov. Z prezidentových slov Babiš vyrozumel, že demisiu prijme.

K podobnému záveru dospel aj Chovanec. „Pán prezident mi povedal, že k veci bude pristupovať uvážlivo, že bude pôsobiť v prospech Českej republiky. Ja z toho dedukujem, že demisiu prijme,“ konštatoval. Vinu za krízu Chovanec pripísal Babišovi, ktorý nevysvetlil kauzy súvisiace s podozrením, že kráti svoje dane. „Dvestopäťdesi­attisíc korún denne môžu predstavovať nezdanené príjmy Andreja Babiša,“ povedal minister po schôdzke na Hrade.

Babiš akékoľvek pochybenie odmieta a rezignovať nemieni. „Ja som nič neurobil, ak má pán premiér pocit, že má odísť, tak nech odíde. Ale ja nevidím dôvod odchádzať,“ citoval miliardára slovenského pôvodu, druhého najbohatšieho občana Česka, portál Lidovky. Babiš by si vedel predstaviť spoluprácu s novým premiérom z radov sociálnej demokracie, konkrétne spomenul šéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka, s ktorým sa podľa neho „dá normálne komunikovať“.

Šéf ľudovcov, najmenšej z koaličných strán, Pavel Bělobrádek, ktorého sa Zeman chystá prijať na konzultácie vo štvrtok, ako možné riešenie navrhuje novú vládu, rovnako bez súčasného premiéra, ako aj bez doterajšieho ministra financií. Hovoril o tom po stredajšom zasadnutí vlády. "Jedno z riešení je to, čo tam padlo, že by mohla pokračovať vláda na rovnakom pôdoryse, len bez pánov Sobotku a Babiša, čo je vec, o ktorej sa dá rokovať,“ citoval portál iDnes Bělobrádka, ktorý však pripustil, že rozhodnutie bude v značnej miere záležať na prezidentovi.