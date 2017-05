Macron je víťazom. Zatiaľ debaty

Agresívny televízny duel, plný útokov a skákania do reči, aký si Francúzsko nepamätá. Ale od súboja, do ktorého postúpila šéfka krajnej pravice, sa klasický duel argumentov ani nedal čakať.

Bleskové prieskumy po skončení vyše dvojhodinového televízneho duelu napokon ukázali, že jednoznačne dôveryhodnejšie z neho vyšiel favorit volieb, centrista Emmanuel Macron. Súboj sledovalo približne 16 miliónov ľudí a Macron bol presvedčivejší pre 63 percent opýtaných. Jeho súperka Marine Le Penová so svojimi neustálymi útokmi neuspela.

„V tejto mimoriadne zmätenej debate prevažovali invektívy nad argumentáciou. Nikdy som niečo také nevidel,“ komentoval debatu pre denník Figaro profesor Christian Delporte z Univerzity vo Versailles-San Quentin. Macron sa podľa neho stal víťazom a dominoval z viacerých dôvodov.

„Predovšetkým nechytil sa do pasce Le Penovej, ktorá sa z neho snažila urobiť dediča prezidenta Françoisa Hollanda,“ uviedol. Le Penová, naopak, nestíhala Macronovi v ekonomických otázkach a Macron bodoval najmä v argumentácii pri Le Penovej plánoch na vystúpenie z eurozóny.

Debata bola od začiatku napätá. Ako prvá dostala slovo Le Penová, ktorá okamžite začala na Macrona útočiť. Označila ho za „miláčika systému a elít“, dediča neobľúbeného dosluhujúceho prezidenta Hollanda – „Hollanda juniora“. Macron bol jeho ekonomickým poradcom a dva roky ministrom hospodárstva.

Na rozdiel od predchádzajúcich debát pred prvým kolom Macron tentoraz už od začiatku prešiel do ofenzívy. „Vy ste skutočnou dedičkou nielen mena, ale aj politickej strany, ktorá sa desaťročia živí z hnevu Francúzov,“ povedal Macron. Narážal na to, že Le Penová je dcérou zakladateľa krajne pravicového xenofóbneho Národného frontu, ktorého vedenie pred šiestimi rokmi prevzala. Neskôr sa v záujme zlepšenia obrazu strany od otca dištancovala a teraz sa dočasne vzdala vedenia.

V ekonomických otázkach sa Le Penová snažila získať hlasy antiglobalistov. „Ja som kandidátkou kúpnej sily, vy ste kandidátom skupovania Francúzska,“ vyhlásila. Macron v tejto oblasti však jednoznačne dominoval. „Najskôr vyvrátim nezmysly, ktoré stále rozprávate,“ spustil Macron, ktorý napokon Le Penovú prekvapujúco vyviedol z miery obyčajnou otázkou: „Navrhujete odchod z eurozóny, že?“

Le Penovú, ktorá program krajnej pravice stavala na odchode z eurozóny, akoby táto otázka zaskočila. V kampani pred druhým kolom v snahe pritiahnuť čo najviac voličov totiž rétoriku voči EÚ zmiernila. Euro je najnovšie podľa nej mena bankárov, nie ľudí – v debate sa však zamotala a nedokázala vysvetliť, ako si v praxi predstavuje fungovanie eura a zároveň franku, či vyjednanie nových zmlúv s EÚ.

„Náš dlh bude platený v eurách alebo vo frankoch? Farmár bude kupovať v eurách a vyplácať mzdy vo frankoch?“ pýtal sa jej Macron. Na riziká Le Penovej plánu v stredu upozornil aj šéf francúzskej centrálnej banky.

Macron v debate varoval, že odchod z eurozóny by bol fatálny krok, podobne ako odklon od EÚ. A úzku spoluprácu s EÚ potrebuje Francúzsko aj pre boj proti terorizmu. Le Penová Macronovi vyčítala, že nemá plán na boj proti terorizmu, kým Macron jej návrhy prirovnal k čarovnému odvaru šarlatána, ktorý nie je účinný. Vyvolávaním strachu a nenávisti prináša podľa neho hrozbu občianskeho konfliktu. „Boj proti teroristom neznamená padnúť do pasce občianskej vojny,“ vyhlásil Macron s tým, že to je presne to, čo chcú teroristi.

Le Penová obvinila proeurópskeho Macrona, že kľačí pred Nemeckom, kým Macron povedal, že je na dobré vzťahy s Nemeckom hrdý. „V každom prípade Francúzsko bude riadiť žena – ja alebo pani Merkelová,“ vyhlásila Le Penová.

Tá sama seba považuje za najlepšiu političku na rokovania s Moskvou či americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Le Penová sa netají tým, že by chcela zrušiť sankcie EÚ voči Rusku uvalené po anexii Krymu. Macron s odkazom aj na jej nedávne stretnutie so šéfom Kremľa povedal, že je podriadená Moskve. „V žiadnom prípade nebudem podriadený objednávkam ruského prezidenta Putina, a to je hlavný rozdiel medzi mnou a pani Le Penovou,“ zdôraznil Macron.

Macron pripomenul Le Penovej aj jej vyšetrovanie v prípade zneužitia verejných financií, pričom Le Penová odpovedala útokom na justíciu. Keď Macron zdôraznil, že nezávislé súdnictvo patrí k základom právneho štátu a demokracie, Le Penová reagovala vypustením neoverenej fámy o tom, že Macron má možno účet na Bahamách. Macron ju obvinil zo šírenia klamstiev a aj Le Penová sama v stredu pre BFMTV priznala, že nemá o nejakom Macronovom účte na Bahamách nijaký dôkaz a keby ho mala, tak by s ním vyšla von.

Fáma o údajnom účte na Bahamách sa začala šíriť na internete krátko pred začiatkom debaty. Macron ju v stredu označil za typickú falošnú správu, ktorá má ovplyvniť prezidentskú kampaň a podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. „Nikdy som nemal účet v nejakom daňovom raji,“ vyhlásil v stredu Macron pre franceinfo.

Najnovší prieskum verejnej mienky Opinionway naznačil, že Macronove šance zvíťaziť sa po debate ešte posilnili. V nedeľnom druhom kole volieb by mohol získať 61 percent. Kampaň sa končí dnes o polnoci. Ešte v stredu sa Le Penová vybrala do Bretónska, kde ju však jej odporcovia vítali hádzaním vajíčok a pokrikmi Preč s fašistami a Nemáte tu čo robiť.

Naopak, na podporu Macrona sa po debate ešte výraznejšie postavili viacerí politici pravice i ľavice. Osobitný odkaz poslal Francúzom bývalý americký prezident Barack Obama, ktorý na videonahrávke priamo podporil voľbu Macrona. „Francúzske voľby sú veľmi dôležité pre budúcnosť Francúzska a pre hodnoty, na ktorých nám tak záleží. Pretože úspech Francúzska je dôležitý pre celý svet,“ vysvetlil Obama, prečo sa rozhodol vyjadriť k týmto voľbám.