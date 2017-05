Vojna slov o brexit už zúri

Priateľské vzťahy? Európska únia a Británia tvrdia, že ich chcú zachovať aj po brexite. No po slovnej prestrelke posledných dní sa ukazuje, že to možno nebude taká ľahká úloha. Veď vyjednávania o rozvode EÚ a Británie sa ešte ani len nezačali a už sa zdá, že vzťahy medzi Bruselom a Londýnom sú na bode mrazu.

Vojna slov veľmi rýchlo eskalovala od minulotýždňovej večere britskej premiérky Theresy Mayovej s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom. On stretnutie verejne označil za excelentné s dodatkom, že nehovorí o jedle. Vo viacerých médiách sa však objavilo, že celé to bolo trocha inak. A to nik nehovoril o jedle.

S najpodrobnejším opisom schôdzky, na ktorej sa zúčastnili aj britský minister pre brexit David Davis a vyjednávač únie Michel Barnier, prišiel asi nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Vyplynulo z neho, že Londýn je údajne v inej galaxii, čo sa týka očakávaní od rokovaní. Predstavitelia EÚ vraj v jednej chvíli Mayovej pripomenuli, že únia nie je golfový klub. Bolo to vtedy, keď premiérka vraj tvrdila, že Británia únii nič nedlhuje.

"Čakal niekto, že vyjednávania budú jednoduché?“ kladie si otázku expert na EÚ Michael Geary z Maastrichtskej univerzity. "Pre obidve strany je pri rokovacom brexitovom stole v stávke veľa. Odteraz, až kým sa nezačnú skutočné rokovania, bude takpovediac teplota stúpať.

Jedni aj druhí chcú ukázať tvrdé pozície. Veľmi podobné to bolo, keď Británia rokovala o vstupe do únie v období 18 mesiacov v roku 1970 až 1972. Nie je prekvapujúce, že po 40 rokoch sa opäť bavíme o peniazoch a britskom príspevku ako súčasti nepríjemného rozvodu. Mayová si požičiava prístup Margaret Thatcherovej. Kritizovať eurokratov sa páči euroskeptickej britskej verejnosti a sme uprostred kampane pred voľbami,“ pripomenul pre Pravdu Geary.

Problémom sú naozaj aj peniaze. Podľa výpočtu denníka Financial Times by brexit mohol stáť Britániu až 100 miliárd eur, ktoré by ešte musela zaplatiť za záväzky, ktoré má k únii. Ale celá roztržka už má aj výrazný politický, nielen finančný podtext.

Mayová odkázala Junckerovi, že spozná, že vie byť ukrutne zložitá ženská. Narážala tak na to, ako ju raz opísal jeden jej spolustraník. Premiérka tiež obvinila EÚ, že sa snaží ovplyvniť britské voľby, ktoré sa konajú 8. júna.

"Voľby v Británii sú hlavne o brexite. Ale tu sme v Bruseli, sme tu zaneprázdnení, dosť zaneprázdnení našou prácou na politikách. Máme toho dosť, čo robiť. Takže jednoducho povedané, nemáme veľa času. Nebudeme sa venovať len brexitu,“ odkázala do Londýna Európska komisia.