Groteska v Česku pokračuje: Sobotka demisiu nepodá, Babiš hovorí o veľkej hanbe

Informuje o tom spravodajský portál ČT24. Ak by vláda demisiu v polovici mája podala, umožnilo by to podľa Sobotku vládu rekonštruovať, a to už bez účasti ministra financií Andreja Babiša. „Bol som osobne pripravený v takej rekonštruovanej vláde nebyť. Bol som pripravený na čelo takej vlády podporiť iného sociálneho demokrata.“

Podľa premiéra začal prezident Zeman verejne interpretovať ústavu v rozpore s doterajšími zvyklosťami a doterajšou praxou z minulých rokov.

"Prezident republiky začal tvrdiť, že s demisiou premiéra nekončí celá vláda a že demisia znamená, že sa vymení iba predseda vlády. V takejto situácii moja demisia nedáva žiadny zmysel, "uviedol na brífingu Sobotka.

Tento výklad by totiž umožnil, aby Andrej Babiš vo vláde zostal. „Pri takejto interpretácii ústavy by nebol naplnený zmysel toho, prečo som demisiu ako predseda vlády zvažoval,“ dodal Sobotka.

Sobotka povedal, že Babiš je zaťažený podozreniami, že neodvádzal dane a úkoloval novinárov v médiách, ktoré v minulosti vlastnil, ako majú písať. Podľa neho by to stačilo na odchod každého ministra, iba Babiš sa odísť zdráha. Podľa Sobotku sa minister financií nedokáže rozhodnúť v záujme štátu, preto ho odvoláva.

Hovorca Hradu Jiří Ovčáček Sobotkov brífing komentoval s tým, že premiér mení názory takmer každú hodinu. „Takže radšej počkáme, či si svoj najnovší premet zase nerozmyslí.“ V ďalšom príspevku na twitteri poznamenal, že zúfalí ľudia robia zúfalé veci. „Zúfalý premiér sa práve snaží stiahnuť do bahna celú republiku,“ napísal.

Babiš: Sobotka robí hanbu

„Myslím si, že už z toho premiér Sobotka skutočne robí "bramboračku“. Je to hrozná hanba aj v zahraničí, premiér mení názor už po štvrtýkrát za pár hodín. Vôbec tomu nerozumiem," povedal pre iDNES.cz Andrej Babiš. Hnutie ANO podľa neho počká, čo urobí prezident. (Viac o kontroverznej nahrávke v článku: Babiš podal trestné oznámenie kvôli nahrávke, na ktorej dáva rady novinárovi)

Babiš ďalej označil tieto argumenty za smiešne. Svoje prípadné odvolanie z vlády vraj nechá na prezidenta. "Postoj premiéra je podľa neho súčasťou kampane ČSSD proti nemu.