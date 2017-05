Dohoda o vytvorení bezpečnostných zón v Sýrii začne platiť po 23.00 h SELČ

S odvolaním sa na vyhlásenie ruského ministerstva obrany o tom informovala agentúra DPA.

Vedenie ruskej armády dnes tiež uviedlo, že dohoda o vytvorení takýchto zón, ktorú vo štvrtok počas mierových rokovaní v kazašskej Astane podpísali Turecko, Rusko a Irán, by mohla byť neskôr rozšírená aj o ďalšie oblasti v tejto vojnou zničenej krajine. Moskva okrem toho avizovala, že by chcela obnoviť dohodu so Spojenými štátmi, na základe ktorej by obe krajiny skoordinovali svoje letecké operácie v Sýrii a zmenšili tak riziko vzájomnej kolízie.

Rusko pozastavilo zmienenú dohodu o vojenskej spolupráci s USA v Sýrii po raketovom útoku na leteckú základňu sýrskej armády Šajrát, ktorým Spojené štáty reagovali na chemický útok v meste Chán Šajchún v provincii Idlib.

Náčelník hlavného operačného oddelenia generálneho štábu ruských ozbrojených síl Sergej Rudskoj v tejto súvislosti povedal, že ruskí hodnostári plánujú už čoskoro prediskutovať obnovenie dohody so svojimi americkými náprotivkami.

Rudskoj dnes zároveň uviedol, že v bezpečnostných zónach budú mať riadenie, ako aj prevádzku kontrolných stanovíšť a pozorovateľní na starosti Rusko, Turecko a Irán. Dodal však, že po vzájomnej dohode týchto troch garančných krajín sa k nim môžu pridať aj ozbrojené sily ďalších štátov. Nijaké bližšie podrobnosti ale neuviedol.

Turecko, Rusko a Irán podpísali vo štvrtok memorandum o vytvorení štyroch tzv. bezpečnostných zón v Sýrii s cieľom zmierniť tamojšiu humanitárnu krízu. Moskva oznámila, že spraví všetko pre to, aby nad vymedzenými oblasťami nemohli lietať vojenské lietadlá.

Dohoda vznikla na mierových rokovaniach o Sýrii, ktoré sa konali v kazašskej Astane. Svojich zástupcov na nich mali aj USA, podľa amerického ministerstva zahraničných vecí však neboli „priamym účastníkom“ a nie sú účastníkom tejto dohody.

Určité pochybnosti ohľadne možnej implementácie dohody vyjadrila aj sýrska opozícia, ktorej sa zároveň nepáči úloha Iránu ako ručiteľa tohto dokumentu.