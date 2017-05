Odborníčka: Le Penová rozšírila volebný záber

"Ak zaznamená Marine Le Penová skutočne dobrý výsledok, jej politický hlas bude ešte viac znieť,“ pripomenula expertka pred zajtrajším druhým kolom francúzskych prezidentských volieb. V ňom sa stretnú extrémistka Le Penová s centristom Emmanuelom Macronom.

V akom stave sa nachádza populistická krajná pravica v Európe v súvislosti s francúzskymi prezidentskými voľbami a kandidátkou Marine Le Penovou? Tá síce asi nevyhrá, ale podľa niektorých prieskumov môže získať až 40 percent hlasov.

Európska populistická krajná pravica je rôznorodá a nezaznamenáva rovnaké výsledky v jednotlivých krajinách. Ale napriek tomu tu vidím istý trend. Holandská Strana za slobodu Geerta Wildersa nevyhrala marcové parlamentné voľby, ale počínala si v nich lepšie ako v minulosti. Podobne je to s Le Penovou. Pravdepodobne nevyhrá. Ale zvážte možnosť, že by mohla dostať okolo 40 percent hlasov. Bolo by to dva razy toľko, koľko ich získal jej otec v druhom kole v roku 2002. Okrem toho vo Francúzsku sa v júni konajú parlamentné voľby. Ak teraz zaznamená Le Penová skutočne dobrý výsledok, jej politický hlas bude ešte viac znieť. Takže vidím všeobecný trend, že krajná pravica sa posilňuje. Nemusí vyhrávať voľby. Ale mnohými spôsobmi nastavuje politickú agendu.

Ako sa jej to darí?

Krajná pravica stavia svoj úspech na téme migrácie. Okrem toho sa dokázala svojím spôsobom dištancovať od fašizmu. Extrémisti používajú novú rétoriku. Tvrdia, že neodmietajú ľudí pre ich rasu. Hovoria, že nie sú fašisti či nacisti. Vyhlasujú, že sú proti niektorým ľuďom preto, lebo tí vraj predstavujú nebezpečenstvo. Ako keď Le Penová veľmi často hovorí o migrácii a terorizme. O tom, že teroristi sú imigranti. Krajná pravica používa rétoriku zameranú na bezpečnosť, ale využíva aj sociálny rozmer migrácie, keď tvrdí, že cudzinci vraj berú miestnym ľuďom prácu, dôchodky, sociálne dávky. Extrémisti vytvorili z týchto vecí jednu z najprominen­tnejších tém. Ostatné politické strany tiež hovoria o migrácii, aby súťažili s krajnou pravicou.

Je však s ňou možné súťažiť, mali by tradičné strany preberať rétoriku extrémistov?

Deje sa to. Možno, že je prisilné povedať, že tradičné strany preberajú rétoriku krajnej pravice. Ale určite sa snažia konkurovať extrémistom. Používajú rovnaký či podobný jazyk ako radikáli. Je to jedna z najväčších hrozieb, ktorú vidíme. Vplyv extrémistov tak svojím spôsobom presahuje ich prípadné volebné úspechy.

V čom spočíva hrozba? V tom, že ak tradičné a extrémistické strany používajú v podstate rovnakú rétoriku, voličom môže by jedno, komu dajú hlas, teda môžu podporiť aj krajnú pravicu?

Presne tak. Máme problém rozlíšiť, kto je kto. O Strane nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) niekto povie, že je to krajne pravicová strana. Iní ju zase označia za populistickú či konzervatívnu pravicu. Hranice medzi týmito kategóriami sa stierajú. Zrazu máme diskusiu o tom, či je Národný front Marine Le Penovej krajne pravicová strana. Áno, je. Je však veľmi dôležité, aby sme to povedali. Pre takéto strany je nacionalizmus kľúčovou agendou. Na každý problém majú rovnaké riešenie. Nacionalizmus. Máme problém so sociálnym systémom? Vylúčme z neho migrantov. Takto si to predstavuje krajná pravica. A tak by sme ju mali volať. Aby sme nepadli do pasce, že ju budeme prikrášľovať. Ako som povedala, tieto strany sa teraz snažia vyhýbať sa rasistickým odkazom. Hovoria o bezpečnosti, ekonomike. Rozširujú si tak záber na voličov. Príkladom je Národný front. Volia ho viac ženy, mladí ľudia. Krajne pravicové strany sa snažia prilákať aj strednú triedu, ktorá sa cíti neisto.