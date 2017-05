Francúzsko sa zmení. À la Macron?

Porazí v nedeľných prezidentských voľbách proeurópsky centrista Emmanuel Macron šéfku krajnej pravice Marine Le Penovú? Podľa prieskumov verejnej mienky to jednoznačne vyzerá na víťazstvo odporcov extrémizmu, nacionalizmu a netolerancie. Jedine že by v dostatočnom počte nešli v nedeľu voliť za Macrona.

Dva dni pred rozhodujúcim druhým kolom volieb prieskumy dávali Macronovi pohodlný náskok. Väčšina odhadovala, že získa vyše 61 percent hlasov. Jeho náskok sa zvýšil po stredajšom televíznom dueli, v ktorom – ako uviedli francúzske médiá – „krajná pravica ukázala svoju pravú tvár“. Podľa analytika Stéphana Zumsteega z agentúry Ipsos vystupovanie Le Penovej v televíznej debate mohlo presvedčiť menšiu časť sympatizantov krajnej ľavice, aby predsa len šli voliť Macrona. Časť voličov, najmä z radov krajnej ľavice, totiž pred druhým kolom volieb viedla kampaň za neúčasť vo voľbách.

Volebná účasť bude podľa odhadov zrejme nižšia ako v prvom kole. Agentúra Odoxa predpokladala, že dosiahne približne 75 percent, čo by bolo najmenej od roku 1969. Výsledok však môže ovplyvniť práve účasť, presnejšie účasť voličov Macrona. Prieskumy naznačujú, že väčšina ľudí pôjde voliť s pocitom potreby hlasovať za menšie zlo, otázne je, či naozaj pôjdu alebo sa spoľahnú na prieskumy.

Francúzi podobnú situáciu a hlasovanie so „zapchatým nosom“ zažili už pred 15 rokmi, keď sa do finále prezidentského súboja dostal Jean-Marie Le Pen, zakladateľ extrémne pravicového Národného frontu. Jeho dcéra, ktorá vedenie xenofóbnej strany prevzala po ňom, sa teraz dostala do druhého kola s podstatne väčším počtom získaných hlasov.

Mobilizácia proti nástupu krajnej pravice do Elyzejského paláca bola však teraz slabšia. Aj keď za voľbu Macrona ako spôsob odporu voči krajnej pravici vyzvali hneď po prvom kole volieb porazení kandidáti hlavných strán pravice i ľavice, politici pravice i ľavice, prezident, vláda, ekonómovia, umelci, vedci i športovci. Mnohí varovali pred xenofóbnym programom Le Penovej, ale aj pred jej plánom na vystúpenie Francúzska z eurozóny. Viacerí v posledných dňoch zároveň upozorňovali, že dôležité bude, aby potenciálny víťaz Macron získal vo voľbách výrazne vyššiu prevahu ako signál presvedčivého víťazstva nad krajnou pravicou. Za úspech Le Penovej sa bude považovať prekročenie 40-percentnej hranice.