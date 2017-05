Francúzsko si dnes vyberá prezidenta. Macron alebo Le Penová?

Prieskumy verejnej mienky dávali do poslednej chvíle nádej na jednoznačné víťazstvo Macrona, ktorý má ako umiernenejší z oboch kandidátov potenciál získať viac hlasov od stúpencov ostatných porazených súperov z prvého kola pred dvoma týždňami. Dostať by mal od 59 do 62 percent hlasov.

Jeho súperke Le Penovovej, ktorá mala v kampani pred druhým kolom ostrejší nástup, ale ktorej sa aj podľa mnohých jej spolustraníkov nepodarila televízna debata s Macronom, prisudzujú prieskumy 38 až 41 percent hlasov. Neočakáva sa, že by Le Penová mala ohroziť Macronovo víťazstvo.

Obaja prezidentskí kandidáti by mali odovzdať svoj hlas dopoludnia. O 12:00 SELČ a o 17:00 SELČ zverejní ministerstvo vnútra údaje o volebnej účasti.

Volebné miestnosti sa uzavrú na väčšine územia v 19:00 SELČ. V niektorých veľkých mestách sa bude hlasovať až do 20:00 SELČ. Až potom budú známe prvé odhady. Belgické médiá môžu ale s prvými odhadmi prísť skôr, pretože nie sú obmedzené francúzskymi zákonmi zakazujúcimi zverejňovať tieto údaje pred uzatvorením všetkých volebných miestností.

Už v sobotu hlasovali voliči na francúzskych zámorských územiach. Záujem bol veľký aj v zahraničí na západnej pologuli, kde mohli záujemcovia voliť na francúzskych konzulátoch. To isté môžu teraz robiť aj francúzski voliči v európskych krajinách.

V prípade svojho víťazstva sa Macron chystá sláviť na šírom priestranstve pred budovou múzea Louvre a Le Penová v parku Vincennes na kraji Paríža.

Na pokojný priebeh volieb dohliada na 50 000 policajtov.