Voľby vo Francúzsku sa oficiálne skončili, odhady jasne v prospech Macrona

Centristický kandidát Emmanuel Macron získal v druhom kole francúzskych prezidentských volieb najmenej 62 percent hlasov. Zhodujú sa na tom odhady zverejňované belgickými a švajčiarskymi médiami, ktoré sa opierajú o dnešný prieskumy medzi hlasujúcimi voličmi. Macrona favorizovali predvolebné prieskumy, ktoré mu pripisovali okolo 61 percent hlasov, zatiaľ čo jeho súperke, krajne pravicovej političke Marine Le Penovej približne 39 percent.

French flags (and some Euro flags) waving at the Louvre with just 25 minutes to the announcement. Macron supporters cheering already. pic.twitter.com/OnQZAecEeC