V Estónsku sa začalo rozsiahle cvičenie armád NATO

Do manévrov nazvaných Spring Storm sa zapojilo 9 000 vojakov z pobaltských štátov a ďalších desiatich krajín NATO. Cvičenie potrvá tri týždne.

Obdobné vojenské cvičenia sa v Estónsku konajú už 15 rokov, to terajšie je najrozsiahlejšie. Cvičné operácie sa podľa denníka Postimees sústreďujú do severných a severovýchodných oblastí krajiny a ich cieľom je preveriť súčinnosť pozemných síl s ostatnými armádnymi zložkami a spojeneckými útvarmi. Do manévrov sa podľa estónskeho velenia zapoja aj vzdušné a námorné sily.

Do Estónska, rovnako ako do Litvy, Lotyšska a Poľska, sa z rozhodnutia vlaňajšieho summitu NATO premiestnili štyri aliančné posádky, ktoré majú posilniť obranu východného krídla Severoatlantickej aliancie pred rastúcou hrozbou Ruska. V Estónsku tvorí hlavnú časť spojeneckých síl príslušníci britskej armády.