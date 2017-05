Nad Francúzskom vyšla hviezda. Volá sa Macron

Mnohí neverili, čo by mohol dosiahnuť. Podceňovali ho, vysmievali sa mu. On ako budúci francúzsky prezident? Veď nemá ešte ani 40 rokov. Len nedávno privoňal k vysokej politike. Nikdy nezastával volenú funkciu. Nemôže sa oprieť o vplyvnú a ukotvenú politickú stranu. Jeho popularitu v značnej miere živia obrázkové časopisy, ide len o chvíľkovú záležitosť – rýchlo sa pominie.

Boli to uštipačné poznámky, ktoré počúval o sebe Emmanuel Macron. Adresovali mu ich nielen nežičliví politici, ale aj viacerí analytici. Nepriali mu, či vážne pochybovali, že by takpovediac nad Elyzejským palácom mohla zažiariť hviezda, ktorá sa bude volať Macron. Dokázal, že sa mýlili.

Samozrejme, kľúč k úspechu držal Macron, ale na cestu k rýchlemu odomknutiu brány Elyzejského paláca ho zjavne naviedla celoživotná láska. Jeho učiteľka zo strednej školy, ktorú si neskôr zobral za manželku.

Bolo by príliš neskoro

Macron má 39 rokov, jeho žena Brigitte je staršia o niečo viac ako 24 rokov. Elegantná blondína, ktorá má stále postavu ako modelka, si nevedela predstaviť, že by jej muž kandidoval až v budúcich prezidentských voľbách. Prízvukovala to, keď jeden spolustolovník na večeri utrúsil poznámku, že Macron už ako vyzretý politik by mal veľkú šancu o päť rokov.

"Áno, ale pre mňa je to rok 2017. Pretože rok 2022 bude príliš ďaleko,“ reagovala Macronová podľa zistenia novinárky Sylvie Bommelovej. Na jar 2022 pani Brigitte oslávi 69 rokov, čo by sa jej vtedy zdal už vysoký vek, aby sa stala prvou dámou Francúzska.

Úvaha o urýchlenom pochode Macrona do Elyzejského paláca nie je pritiahnutá za vlasy. Veď keď sa začalo šuškať, že by mohol skúsiť zamieriť na najvyššie poschodie moci, z jeho okolia prenikali správy, že sa zatiaľ neponáhľa, čo znamenalo, že skôr pomýšľa na rok 2022.

Nie jeseň, ale jar

Macron ako nestranícky minister založil v apríli 2016 hnutie Vpred! Nedávno vysvitlo, že o štarte na vlastnej politickej dráhe uvažoval na jeseň 2015, ale vtedy v novembri došlo v Paríži ku krvavým teroristickým útokom. Bolo by preto krajne nevhodné oznámiť vznik hnutia v čase, keď sa Francúzsko len ťažko spamätávalo z hrôzostrašného atentátu.

Keď založil Vpred!, ešte stále sedel na stoličke ministra hospodárstva, ale bola len otázka času, kedy podá demisiu, aby vyslal jasný signál, že muž, ktorý v roku 2012 prišiel robiť poradcu do Elyzejského paláca, sa chce doň vrátiť vo funkcii prezidenta. Aj sa tak stalo – z vlády odišiel v auguste minulého roku.

Pochybovači upozorňovali, že rodiace sa zázemie Macrona nemôže konkurovať táborom veľkých politických strán. Znamenalo to podľa nich, že nedokáže nasadiť v teréne porovnateľný počet aktivistov, ktorí sú potrební v predvolebnej kampani.

Macronov štáb však skvele zvládol už úvod politického marketingu. Jeho ľudia nielenže zazvonili pri dverách 300-tisíc domácností, aby rozdali letáky, ale k možným voličom sa dostali ešte bližšie.

"Aktivisti urobili 25-tisíc rozhovorov v dĺžke približne 15 minút naprieč celým Francúzskom. Získané poznatky vložili do databázy, ktorá pomáhala pri stanovení predvolebných priorít,“ pripomenula stanica BBC. Macron zistil, čo väčšinu ľudí trápi, a svoje sľuby tak mohol zladiť s ich očakávaním riešenia konkrétnych problémov.

Vládnuci socialisti považovali Macronovu prezidentskú ambíciu za zradu. Zvlášť to bol úder pre Françoisa Hollanda, ktorý sa vtedy ešte nerozhodol, či bude obhajovať funkciu šéfa Elyzejského paláca. "Macron je syn, ktorého by sme chceli mať všetci,“ vychvaľoval ho v roku 2014, keď ho v rámci zmien vo vláde poslal na čelo ministerstva hospodárstva. O dva roky sa Hollandovi obrátil chrbtom.

Čriepky popularity

Macron nepochybne vyťažil aj z toho, že je mladý, neopozeraný politik. Samozrejme, anketa s nádychom romantiky nie je lakmusovým papierikom, koho by si ľudia želali vidieť v Elyzejskom paláci, ale fakt je, že výzorom bodoval u mnohých žien. Získal si najväčší počet obdivovateliek, keď odpovedali na otázku, s ktorým francúzskym politikom by najradšej prežili valentínsky sviatok zaľúbených.

Pomáhal mu aj záujem obrázkových časopisov, čo nemožno podceňovať pri budovaní dobrého imidžu. Výtlačky s Macronom a manželkou Brigitte dosahovali vysoký predaj. Najčítanejší týždenník Paris Match ich umiestnil viackrát na titulnú stranu. Bolo to obojstranne výhodné, pretože redakcii to zvýšilo tržby o 30 – 40 percent v porovnaní s inými vydaniami.

Romantický príbeh, ktorý sa kedysi zrodil medzi žiakom a jeho učiteľkou na strednej škole, bol nielen sondou do súkromného života nádejného prezidentského kandidáta. Sociológovia konštatovali, že to pomáha Macronovi v pestovaní dojmu o svojej dôveryhodnosti šikovným prienikom do vedomia Francúzok a Francúzov. Stručne povedané, ak dokáže byť celý život verný žene, ktorá je od neho takmer o štvrťstoročie staršia, potom sa mu dá pravdepodobne veriť aj v tom, že so svojimi sľubmi nepodvedie voličov.

Premárnila by život

Mládenec Emmanuel si získal srdce učiteľky Brigitte vytrvalou snahou. Pravidelne jej telefonoval do Amiensu z Paríža, kam ho rodičia poslali dokončiť strednú školu po prevalení ľúbostnej aféry. Nakoniec ju zlomil, vydatá matka troch detí sa rozviedla a začala s ním žiť. "Povedala som si, že premárnim život, keď to neurobím,“ zdôverila sa týždenníku Paris Match o dôvode naplno sa oddať Macronovi.

Hovorí sa, že sčasti v ich vzťahu zostala učiteľkou: "Jemným hlasom mu vie povedať pravdu za každých okolností, zabrániť pochlebovačstvu, primať ho zamyslieť sa nad chybami rovnako ako nad úspechmi,“ napísal Paris Match.