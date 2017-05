Macrona nečaká v únii iba otvorené náručie

Veď už vo štvrtok predloží Európska komisia jarné ekonomické prognózy. Je možné, že Francúzsko bude mať vyšší deficit, ako sú tri percentá HDP. Následne by krajine galského kohúta mohli hroziť pokuty.

Bude podobný vývoj prvou zrážkou Macrona s politicko-ekonomickou realitou Európskej únie? Ved jeho výhru a porážku krajnej pravičiarky Marine Le Penovej v druhom kole francúzskych prezidentských volieb sprevádzala v EÚ veľká úľava. Hoci prieskumy pred hlasovaním nikdy nenaznačovali, že by sa to mohlo skončiť inak, vlaňajšie lekcie z brexitu a zvolenie Donalda Trumpa držali ľudí v napätí.

EÚ nebola záťažou

Macronova výhra sa dá vysvetliť rôzne. Určite v nej úlohu zohral fakt, že pohoreli tradičné francúzske strany, že k nim voliči cítia nedôveru. Macron to využil. Stúpenci krajnej ľavice a pravice z neho chceli urobiť rothschildovskégho bankára. On sa však dokázal prezentovať ako predstaviteľ zmeny. Ako niekto, kto ponúka istú alternatívu k systému, ktorá však nespočíva v uzavretí sa do seba a v hľadaní nepriateľa.

A zostal proeurópsky. V časoch, keď aj predstavitelia tradičnejších strán zahadzujú obranu EÚ ako zbytočnú politickú záťaž. Pritom sa zdá, že Macronovo presvedčenie mu aj reálne pomohlo v súboji s euroskeptickou Le Penovou.

"Jej Národný front zistil, že jeho protieurópsky prístup nie je práve úspešný,“ povedal pre Pravdu francúzsky politológ Jacques Rupnik. "Lepenovci žiadajú referendum o pokračujúcom členstve v únii. Teda po brexite hovoria o frexite. Chcú vystúpiť z eurozóny, ale zisťujú, že 80 percent Francúzov je proti. Ponúkajú niečo, čo ľudí vystrašilo,“ myslí si Rupnik.

"Macronov jednoznačný proeurópsky postoj bol dosť povzbudzujúci. Bola to kampaň, kde iba on a socialista Benoit Hammon jednoznačne bojovali s euroskeptickými pozíciami alebo s tými, čo boli jasne proti európskej integrácii. Francúzske prezidentské voľby zvyčajne nerozhodnú otázky medzinárodnej a európskej politiky, ale tentoraz bola EÚ výraznou súčasťou debaty,“ reagovala zase pre Pravdu Carine Germondová, odborníčka na úniu z Nórskej vedeckej a technologickej univerzity.

EÚ je Macronov prirodzený priestor. Aj jeho poradcovia priznávajú, že okrem záležitostí únie novozvolený francúzsky prezident nie je práve expert na zahraničnú politiku. Pritom práve v tejto oblasti má vládca Elyzejského paláca konečné slovo.

"Pokiaľ viem, Macron vo všeobecnosti nemá nejaké jednoznačné názory na zahraničnú politiku. Nemal žiadne špecifické vyjadrenia na adresu Číny alebo Ruska. Sám seba neidentifikoval ako niekoho, koho názory sú postavené na hodnotách alebo na diplomatickej škole realpolitiky. Nemá veľké vedomosti ani predsudky,“ vyhlásil pre spravodajský portál Politico Europe François Heisbourg z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie, ktorý Macronovi radí v otázkach bezpečnosti a obrany.

Zmeny v únii

Preto je pre Macrona EÚ najbezpečnejší terén. Je možné, že aj viaceré zahraničnopolitické otázky bude „ťahať“ na úroveň únie. Zároveň však chce Macron EÚ meniť.

"Som proeurópsky. Počas týchto volieb som neustále bránil európsku myšlienku a európske politiky pretože verím, že je to mimoriadne dôležité pre Francúzov a pre miesto našej krajiny v globalizácii,“ povedal Macron ešte pred výhrou pre televíziu BBC. "Ale rovnako musíme čeliť situácii, musíme počúvať našich ľudí a brať do úvahy fakt, že sú dnes extrémne nahnevaní, netrpezliví a že nedostatočne funkčná EÚ nie je udržateľná. Takže beriem svoj mandát aj tak, že je ním hlboká reforma EÚ a európskeho projektu,“ vyhlásil Macron. Podľa neho bez toho hrozí frexit či budúce víťazstvo Le Penovej.

No pri všetkej radosti z jeho výhry, francúzsky politik ešte ani nesedí v Elyzejskom paláci, a už mu od európskych lídrov chodia odkazy, ktoré ho asi veľmi nepotešili. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil, že Francúzsko míňa priveľa peňazí na zlé veci. Dokonca Macrona určite nenadchol ani nemecký sociálny demokrat Martin Schulz. Vyzývateľ kancelárky Angely Merkelovej novozvolenému francúzskemu prezidentovi odkázal, že by sa nemal sústrediť na kritiku nemeckého obchodného prebytku, ale na investície.

Macron vidí príležitosť vo vytvorení parlamentu eurozóny, ktorá bude mať aj spoločného ministra financií a rozpočet. Zároveň chce v bloku zaviesť finančné transfery, čo je však myšlienka, ktorá sa len ťažko stretne s podporou fiškálnych jastrabov v Nemecku, ale aj na Slovensku či v iných členských štátoch.

Na Macrona tak čaká na európskej pôde viacero výziev. Je nepravdepodobné, že by získal na úrovni EÚ nejaké ústupky vo finančných otázkach. Určite nie pred nemeckými voľbami, ktoré sa konajú na jeseň.

"Podarí sa Macronovi zmeniť prístup EÚ k ekonomickej politike, ktorý vedie Nemecko? Asi sa to nedá predpokladať,“ tvrdí aj Pavlos Efthymiu, odborník na EÚ z Cambridgeskej univerzity. "Môže však tlačiť na pozitívnu integráciu a jej prehlbovanie v celom rade oblastí, v ktorých na to je úrodná pôda. Od otázky bánk cez spoločné hranice, od boja s terorizmom po obchod. A napríklad, keby sa mu podarilo oživiť obchodnú a ekonomickú diplomaciu EÚ a zároveň reformami posilniť francúzske hospodárstvo, získal by aj lepšie páky na zmeny politicko-ekonomických noriem, ktoré teraz dominujú EÚ,“ uviedol Efthymiu.