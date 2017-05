Zeman uhýba ohýbaním ústavy

Prezident Miloš Zeman, ktorý má od piatka na stole návrh predsedu vlády Bohuslava Sobotku na odvolanie vicepremiéra a ministra financií Andreja Babiša, totiž odkázal, že mu vyhovie až po vypovedaní koaličnej zmluvy.

Líder sociálnych demokratov Sobotka sa podľa výkladu hlavy štátu podpisom koaličnej zmluvy s ľudovcami a Babišovým hnutím ANO „vzdal časti svojich právomocí“. "Plne rešpektujem právo predsedu vlády odvolať akéhokoľvek ministra, ale chcel by som tiež upozorniť, že predseda vlády sa dobrovoľne zaviazal vzdať sa čiastočne (kompetencií) tým, že podpísal koaličnú zmluvu,” citoval portál Novinky Zemana. Podľa neho koaličná dohoda predpokladá, že s odvolaním člena vlády musí súhlasiť predseda koaličnej strany, ktorú minister v kabinete zastupuje, čo je v tomto prípade sám odvolávaný minister Babiš.

Babiš, ako šéf hnutia ANO, s odvolaním Babiša, člena vlády, prirodzene nesúhlasí. Nevidí vraj na to dôvod, pričom podozrenia z daňových únikov a ovplyvňovania médií, z čoho ho obviňuje Sobotka, kategoricky odmieta. Babiš tvrdí, že sa stal terčom cielených provokácií, ktorými chce Sobotkova strana prekryť svoje škandály. Konkrétne poukazoval na kriminálnu kauzu okolo futbalovej asociácie, do ktorej sú zapletení viacerí sociálnodemokra­tickí politici. V súvislosti s prípadom nezákonných dotácií do športu včera ohlásila odchod z vlády sociálnodemokra­tická ministerka školstva Kateřina Valachová. Svoj krok zdôvodnila tým, že nechce poskytovať zámienku na odvádzanie pozornosti od svojich závažných prehreškov.

Rovnako ako prezident Zeman, s ktorým sa v pondelok stretol na Hrade, aj Babiš sa proti odvolaniu bráni poukazovaním na koaličnú zmluvu. "V nej sa jasne píše, za akých podmienok premiér odvoláva koaličných ministrov,“ povedal pre denník Právo. Líder hnutia, ktoré je jasným favoritom nadchádzajúcich parlamentných volieb, sa stále vyslovuje za to, aby koaličná vláda dovládla do riadnych volieb, vypísaných na október. Na koaličnej rade, ktorú Sobotka zvolal na dnes, chce údajne počuť, či koaličná zmluva stále platí.

Viacerí ústavní právnici včera vo vyjadreniach pre médiá odmietli ako právny nezmysel nadradenie koaličnej zmluvy nad ústavu. „Pre prezidenta republiky je referenčnou normou ústava a na zmysle a znení ústavy sa nič nezmení tým, či si niekto uzavrie, alebo neuzavrie koaličnú zmluvu ľubovoľného obsahu," citoval denník Blesk Jana Kyselu. „Inými slovami – prezident republiky má aj naďalej povinnosť odvolať člena vlády, ak mu to navrhne predseda vlády,“ dodal ústavný právnik.

Lehota, dokedy Sobotka pôvodne navrhol odvolanie Babiša, vypršala včera. Hrad premiérovi už cez víkend odkázal, že nemá právo zadávať hlave štátu termínované úlohy. Sobotka včera vyslovil nádej, že Zeman návrhu vyhovie v čase, „ktorý nebude príliš dlhý“. Nechcel však špekulovať, čo by nastalo, keby prezident ústavu nerešpektoval. Jeho stranícky podpredseda, minister vnútra Milan Chovanec však pripustil, že ak by obštrukcie zo strany hlavy štátu mali trvať „týždne a týždne“, mohol by zasiahnuť Senát s ústavnou žalobou.

Prezident sa žiadosťou premiéra chystá zaoberať až v druhej polovici mája, keď sa vráti z návštevy Číny, na ktorú odcestuje zajtra. Ako včera Zeman prezradil, pôvodne rátal s tým, že po návrate z Pekingu vymenuje za Sobotkovho nástupcu šéfa diplomacií Lubomíra Zaorálka. Premiér ešte pred týždňom chcel svoj spor s Babišom vyriešiť demisiou vlády, keď však zistil, že Zeman sa chystá porušiť ústavné zvyklosti a vymeniť len premiéra, avizovanú rezignáciu stiahol a navrhol odvolať ministra financií. Zaorálek včera povýšenie od hlavy štátu odmietol. „Premiéra máme,“ napísal na Twitteri. „Ja na žiadnu ďalšiu funkciu neašpirujem,“ dodal. Spolu s Chovancom a ministrom zdravotníctva včera Zaorálek zrušil svoju účasť v sprievode prezidenta na ceste do Číny.