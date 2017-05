Babiš: Môžete ma aj zabiť, ale z politiky neodídem

Opozičné strany ODS a TOP 09 považujú nahrávky za natoľko škandalózne, že by mal Babiš úplne opustiť politiku. Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka poslal prezidentovi Milošovi Zemanovi návrh na odvolanie Babiša z vlády, ale Zeman ho zatiaľ – navzdory ústave, podľa ktorej to urobiť musí – neodvolal.

Babiš, ktorý sa momentálne obhajuje pred poslancami, vyhlásil, že súčasné dianie je len „ďalší pokus o popravu Babiša v priamom prenose tradičnými politickými stranami“. „Je to ďalšia megakampaň proti mne. Neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by som musel rezignovať. Nie som ako vy, povedzte mi, čo som povedal nedemokratické. Moja politická kariéra je čistá. Môžete ma aj zabiť, ale z politiky neodídem,“ vyhlásil v snemovni. O aktuálnom dianí v Česku informuje portál ČT24.

Ešte pred začiatkom mimoriadneho zasadania snemovne hnutie ANO na koaličných rozhovoroch vyzvalo ČSSD, nech vypovie koaličnú zmluvu. Sociálni demokrati to odmietli, povedal vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Hoci minister financií Andrej Babiš vylúčil svoju rezignáciu, zástupcovia hnutia ANO pripustili, že by Babiša mohla nahradiť jeho námestníčka Alena Schillerová. Ľudovci pre krízu vyzvali prezidenta Zemana, aby odložil cestu do Číny, ten to však odmietol.