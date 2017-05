Trump vyhodil šéfa FBI. Bojí sa?

Trump ho vyhodil. Nesprávne vraj vyšetril kauzu Hillary Clintonovej, ktorá v pozícii ministerky zahraničných vecí používala súkromný mailový server.

FBI pri tejto afére dospel k názoru, že demokratka konala nesprávne a ľahkomyseľne. Kauza však neviedla k jej stíhaniu. Comey potom krátko pred vlaňajšími voľbami ohlásil, že maily opäť preverujú. Ani toto však neviedlo k ničomu. Iba k tomu, že táto správa s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvnila časť voličov, ktorí sa priklonili k Trumpovi.

Trumpov krok vyvolal búrku špekulácií

Americký prezident teraz tvrdí, že Comey svoju úlohu nezvládol. Preto ho na odporúčanie ministerstva spravodlivosti odvolal. Podľa amerických médií sa všetko uskutočnilo tak rýchlo, že Comney si myslel, že ide o žart, keď z Bieleho domu ohlásili, že má výpoveď. Dozvedel sa to z televízie.

Náhly Trumpov krok vyvolal búrku špekulácií. Prezident na sociálnej sieti Twitter napísal, že mu za to ešte všetci poďakujú. FBI však vyšetruje kontakty na Rusko u ľudí, ktorí boli súčasťou Trumpovej kampane. Preto skončil vo funkcii bývalý prezidentov poradca pre národnú bezpečnosť Michael Flynn. O svojich rozhovoroch s ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisljakom totiž nepovedal pravdu viceprezidentovi Mikeovi Penceovi.

Flynna však Trump vyhodil až po tom, čo denník Washington Post zverejnil, že klame. Pritom už skôr Biely dom varovala vtedajšia zastupujúca ministerka spravodlivosti Sally Yatesová. Podľa nej mohlo Flynna Rusko vydierať, čo by bol z bezpečnostného hľadiska mimoriadne nebezpečný scenár. Mimochodom, Yatesovú Trump už skôr vyhodil tiež. Odmietla brániť jeho nariadenie o zákaze vstupu utečencov a občanov viacerých prevažne moslimských krajín na územie USA.

Bezpečnostný expert: Prezident, ktorý si je istý sám sebou, by to neurobil

Podľa amerického spravodajského portálu Politico výpoveď pre Comeyho prišla po tom, čo bol Trump frustrovaný, že ho nikto v médiách poriadne nebráni. Prezident tvrdí, že kontakty jeho kampane s Ruskom sú falošné správy. Americké tajné služby však uviedli, že Moskva sa snažila ovplyvniť prezidentské voľby v USA v prospech Trumpa. Pravdou je, že netvrdia, že miliardárova kampaň s Kremľom spolupracovala. No faktom je už aj spomenuté vyšetrovanie Trumpových niekdajších spolupracovníkov. Na to upozorňuje aj Aki Peretz, bývalý analytik CIA a bezpečnostný expert z Univerzity Georgea Washingtona.

"Je to znepokojujúci vývoj, že odstránili tak vysokopostaveného predstaviteľa v čase, keď sme svedkami viacerých vyšetrovaní, ktoré sa týkajú Trumpovho Bieleho domu. Prezident, ktorý si je istý sám sebou, by to neurobil,“ reagoval pre Pravdu Peretz.

"Jednou z prvých vecí, na ktorú som myslel, keď vyhodili Comeyho, bol takzvaný masaker sobotňajšej noci z roku 1973. Vtedy prezident Nixon vyhodil špeciálneho prokurátora, ktorý vyšetroval Watergate,“ pripomenul pre Pravdu Chris Edelson, expert na ústavu a prezidentské právomoci z Americkej univerzity vo Washingtone. "Čo sa stalo vtedy, nie je identické so súčasným vývojom. Tieto udalosti však spája problém prezidenta, ktorý si myslí, že je nad zákonom a pokúša sa zastaviť vyšetrovanie, ktoré súvisí s jeho vládou,“ myslí si Edelson.

Trump vyhodením Comeyho získa body u presvedčených stúpencov, ktorí by najradšej videli Clintonovú za mrežami. Na druhej strane sa však vládca Bieleho domu asi prerátal, keď predpokladal, že výpoveď pre šéfa FBI mu jednoducho prejde. Určite sa teraz len posilnia hlasy, ktoré volajú po nadstraníckom vyšetrovaní udajných kontaktov Trumpa na Rusko.

Opoziční demokrati tiež v minulosti Comeyho za vyšetrovanie Clintonovej tvrdo kritizovali, dokonca niektorí hovorili, že by mal v úrade skončiť. "Je to veľká chyba,“ vyhlásil však teraz na adresu výpovede pre riaditeľa FBI Chuck Schumer, šéf demokratickej menšiny v Senáte.