Krajná pravica stratila mladú nádejnú tvár

Marion Maréchal-Le Penová má síce ešte len 27 rokov, ale už sa rozhodla stiahnuť z politiky. Otázne však je, či to bude navždy. Z jej vyhlásenia vyplynulo, že si necháva pootvorené dvere pre možný návrat do verejného diania. Autor: Reuters , Jean-Paul Pelissier

Marine prehrala v prezidentských voľbách, Marion nepôjde do parlamentných. Francúzsky politický klan Le Penovcov nemá dobré správy pre svojich stúpencov.

Po neúspechu hlavnej postavy krajnej pravice v súboji o Elyzejský palác teraz jej neter oznámila, že sa stiahne z politického života. Marion Maréchal-Le Penová vysvetlila toto rozhodnutie túžbou viac sa venovať rodine. Kým porazená prezidentská kandidátka Marine Le Penová jej vyjadrila pochopenie, starý otec a zakladateľ Národného frontu Jean-Marie Le Pen tvrdí, že vnučka zdupkala z politického bojiska.

Maréchal-Le Penová objasnila príčinu odchodu v liste, ktorý poslala do regionálnych novín La Dauphiné libéré. "Veľa som chýbala mojej malej dcére v jej prvých vzácnych rokoch. Aj ona mi hrozne chýbala. Podstatné je, aby som jej mohla venovať viac času,“ zdôraznila 27-ročná politička, ktorá v septembri 2014 porodila dievčatko.

Otázne je, či sa Maréchal-Le Penová navždy stiahne z politickej scény. Naznačila, že možno sa ešte vráti obdobie, keď sa bude cítiť, aby sa znovu zapojila do verejného diania: "Nevzdávam sa definitívne politického zápasu. Svoju krajinu mám v srdci a nikdy mi nebude ľahostajné utrpenie spoluobčanov,“ poznamenala v liste.

Jej teta Marine Le Penová priznala, že sa dozvedela zlú správu, ale rozumie dôvodu. "Ako politická predáčka hlboko ľutujem rozhodnutie Marion, ale ako matka ju chápem,“ uviedla na sociálnej sieti Twitter.

Naopak, Jean-Marie Le Pen, ktorý má už 88 rokov, označil vnučku za dezertérku. Zároveň jej vyčíta, že sa s ním neporadila o svojom rozhodnutí. Dodal, že keď sa to dopočul, myslel si, že ide o výmysel. Dúfa pritom, že Marion by ešte mohla vziať slovo späť: "Môže ešte zauvažovať. Ak môj názor má v jej očiach ešte nejaký význam, tak jej poviem, aby neopúšťala líniu Národného frontu,“ povedal pre noviny Le Figaro.

Rozlúčka Maréchal-Le Penovej s politikou zjavne poškodí krajnú pravicu. Jej starý otec upozornil, že sa chystá stiahnuť uprostred politického boja, pretože už v júni sa uskutočnia parlamentné voľby. Národný front má len dvoch poslancov, jeden mandát patrí práve Maréchal-Le Penovej. Za poslankyňu ju zvolili na jar 2012, keď sa vo veku 22 rokov stala najmladším zákonodarcom vo francúzskych dejinách. Po včerajšku je však jasné, že na budúci mesiac vo volebnom obvode vo Vaucluse už nebude obhajovať svoje kreslo.

O Maréchal-Le Penovej sa navyše hovorilo, že jedného dňa príde chvíľa, keď nahradí na čele Národného frontu svoju 48-ročnú tetu. (Treba pripomenúť, že tá sa vzdala funkcie líderky pred druhým kolom prezidentských volieb v snahe zapôsobiť, že zastupuje záujmy všetkých voličov.) Ani nie 30-ročná politička by zvlášť zaujala mladú generáciu. "Keby viedla stranu, mohla by prilákať 44 percent voličov vo veku 18 – 24 rokov, ktorí by sa priklonili ku krajnej pravici,“ poukázal denník Independent na jeden prieskum verejnej mienky.

Pod vedením Maréchal-Le Penovej by však Národný front zrejme zamieril ešte do väčšieho extrému. "Zastáva totiž tvrdšiu líniu ako jej teta,“ podotkla stanica BBC. Francúzske médiá tvrdia, že v zákulisí dochádzalo medzi oboma političkami aj k názorovým konfliktom. Staršia Le Penová má síce beztak nálepku extrémistky a protieurópskej šovinistky, ale aj tak neter nachádzala u tety nedostatky. "Bez toho, aby Marion Maréchal-Le Penová spochybnila jej líderstvo, považovala Marine Le Penovú za političku, ktorá súhlasila s prílišným priestorom pre líniu, ktorá sa jej zdala byť v rozpore so základmi Národného frontu. Podľa nej ideologické piliere strany sú konzervatívne, katolícke, ukotvené v obrane určitých hodnôt ako rodina,“ napísal denník Le Figaro.