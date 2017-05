ČSSD a ľudovci zvažujú krízový plán, aj menšinovú vládu bez ANO

Medzi poprednými predstaviteľmi KDU-ČSL a ČSSD sa už šíri názor, že najlepšie by bolo, keby strana ANO vicepremiéra a ministra financií Andreja Babiša úplne odišla z vlády.

„Najlepšie by bolo, keby sa uvoľnili rezorty ministerstva financií a spravodlivosti, aby tam nesedelo ANO. Aby bolo jasné, že tam nie je nikto, kto môže ovplyvňovať vyšetrovanie finančnej správy a úniku informácií od polície,“ povedal pre denník Právo zdroj blízky vedeniu KDU-ČSL.

K tejto myšlienke priviedla ľudovcov predovšetkým „zúrivá snaha“ šéfa ANO Babiša v žiadnom prípade nepustiť svoj rezort financií inej politickej strane.

Všetko závisí od Zemana

Sociálni demokrati a ľudovci by tak mohli dovládnuť ako menšinový kabinet, keďže voľby do poslaneckej snemovne budú už 20. a 21. októbra. Všetko však stojí a padá na postoji prezidenta Miloša Zemana, ktorý nechce vyhovieť návrhu premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) a odvolať ministra financií Babiša. Takže sa nepredpokladá, že by bol ochotný odvolať i ostatných ministrov ANO, povedal zdroj denníka Právo.

Medzi sociálnymi demokratmi sa dokonca ozývajú hlasy, ktoré žiadajú krízu vyriešiť definitívne. Minister pre ľudské práva Jan Chvojka (ČSSD) uviedol, že on osobne je za skoré rozpustenie snemovne a čo najrýchlejšie predčasné voľby, ideálne do konca júna.

Za čo najrýchlejšie voľby sa už v predchádzajúcich dňoch vyjadrili aj komunisti, ODS a TOP 09, ale proti tomu sú vládni ľudovci. Sobotka však vyzval ANO, aby písomne oznámilo meno prípadného Babišovho nástupcu.

Podľa prvého podpredsedu ANO Jaroslava Faltýnka by ním mala byť námestníčka na ministerstve financií Alena Schillerová, ktorá ako odborníčka 30 rokov pracuje vo finančnej správe, dodali Novinky.cz. Sobotka má práve podmienku, že nástupcom musí byť odborník bez väzieb na koncern Agrofert, spájaný s Babišom.

Podľa informácií Práva sa o funkciu prvého vicepremiéra bude namiesto Babiša uchádzať minister životného prostredia a podpredseda ANO Richard Brabec.