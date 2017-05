François Hollande: taký normálny prezident

Aj keď v niečom predsa len zostane v archívoch ako výnimočný. Francúzsko odovzdáva vo výnimočnom stave a on odchádza ako najmenej populárny prezident v moderných dejinách.

V povojnovej histórii je prvým prezidentom, ktorý sa rozhodol neuchádzať sa o znovuzvolenie. Nesplnil totiž svoj sľub, ktorý kedysi dal Francúzom, že nezamestnanosť v krajine sa zníži pod desať percent. Ekonomické reformy sa odkladali napriek tomu, že v parlamente mali jeho socialisti väčšinu. Dôvodom bol odpor krajne ľavicového krídla strany.

O znovuzvolenie sa neuchádzal aj preto, že nechcel, aby socialisti zažili v týchto voľbách tvrdú porážku. Ako povedal koncom minulého roka, keď oznámil svoje rozhodnutie, v prezidentskom úrade sa naučil pokore. Prezidentské voľby sa však aj tak skončili pre socialistov katastrofou. Ich kandidát, ktorý patril k ľavicovému krídlu, nepostúpil ani do druhého kola a skončil dokonca piaty.

Podľa týždenníka Le Point sa do reforiem pustil príliš neskoro na to, aby ich pozitívny účinok bolo cítiť pred rokom 2017. Snaha spružniť pracovný trh bola polovičatá a do ulíc aj tak vyhnala tisíce protestujúcich.

François Hollande s bývalou partnerkou Segolene Royalovou, ktorá bola ministerkou. Autor: Reuters, GONZALO FUENTES

Hollande, ktorý sa v mladosti pridal k socialistom a robil poradcu prezidentovi Françoisovi Mitterandovi, podobne ako jeho nástupca pochádza z lekárskej rodiny. Vyštudoval elitné školy, kde sa zoznámil so Segolene Royalovou. Tri desaťročia bola jeho životnou partnerkou, má s ňou štyri deti. Opustil ju pre novinárku Valérie Trierweilerovú.

Hollandova popularita postupne klesala hneď od mája 2012, keď nastúpil do úradu. Vtedy v prezidentských voľbách prekvapujúco porazil hyperaktívneho pravicového prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Hollande si za svojho blízkeho ekonomického poradcu vybral mladého úspešného bývalého investičného bankára Macrona, ktorého priviedol do Elyzejského paláca ako zástupcu šéfa vedúceho kancelárie prezidentského ú­radu.

Macron, ktorý mal chuť pustiť sa do reforiem, pre Hollandovu nerozhodnosť istý čas uvažoval o odchode, napokon sa stal ministrom hospodárstva. Vlani však aj tak odišiel a založil vlastné hnutie, ktoré nemá byť ani pravicou, ani ľavicou… Pre časť socialistov je Macron Brutus.

Kritici Hollandovi vyčítajú, že na úrad nebol pripravený, kľučkoval a nebol schopný vyriešiť vnútorné spory vo vláde, ako riešiť ekonomické problémy. V čase, keď mal predstaviť ekonomické reformy, zamestnal Francúzsko skôr mileneckou aférou. Paparazzi ho zachytil, ako na skútri s prilbou na hlave a s jedným ochrankárom mieri k bytu herečky Julie Gayetovej. Jeho vtedajšia partnerka Trierweilerová, pre ktorú bolo ranou aj to, že do vlády Hollande vymenoval jej predchodkyňu Royalovú, mu to neskôr „spočítala“ v knihe, kde obvinila Hollanda aj z toho, že sa vysmieval chudobným ľuďom.

Napriek všetkej kritike Hollande dosiahol isté zmeny – počas jeho vlády boli povolené manželstvá pre páry rovnakého pohlavia, bol vytvorený špeciálny úrad finančnej prokuratúry, ktorý rieši prípady korupcie, daňových podvodov a sprenevery verejných financií. Nezamestnanosť sa začala znižovať, ale ako sám priznal „stále je príliš vysoká“.

Väčšie uznanie si svojím spôsobom získal v zahraničí, práve vo Francúzsku sa podarilo dosiahnuť dohodu o boji s klimatickými zmenami. V rámci EÚ najmä pri finančnej kríze sa snažil hľadať kompromisy, jeho vzťahy s Berlínom neboli vždy jednoduché.

François Hollande s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Autor: Reuters, FABRIZIO BENSCH

Po anexii Krymu a zavedení sankcií EÚ proti Rusku sa Hollande rozhodol nepredať Rusku dve vojenské plavidlá Mistral. Väčšiu rozhodnosť ako v domácej ekonomickej politike ukázal aj v boji proti terorizmu. Francúzsko v roku 2013 zasiahlo proti islamistickým radikálom v Mali v západnej Afrike, neskôr sa jasne pridalo ku koalícii v boji proti tzv. Islamskému štátu v Sýrii.

V Mali ho v roku 2013 vítali ako osloboditeľa. „Nepochybne prežívam najdôležitejší deň svojho života,“ povedal vtedy. Lenže prišiel január 2015 a teroristický útok na redakciu Charlie Hebdo a v novembri koordinované teroristické útoky v Paríži. Ako sám neskôr povedal, to bol počas jeho úradu najsmutnejší deň. Vo Francúzsku odvtedy platí výnimočný stav.

Ako 62-ročný odovzdá Hollande prezidentský úrad najmladšiemu prezidentovi v moderných dejinách 39-ročnému Macronovi. Svojmu bývalému poradcovi, ktorý ho nahradí, už vopred odkázal, že ak by sa s ním chcel poradiť – bude mu vždy k dispozícii…