Výbuch v centre Ríma. Podomácky vyrobená nálož explodovala medzi autami

Talianske úrady podľa agentúry v súvislosti s vyšetrovaním príčin výbuchu nevylučujú žiadnu hypotézu, vrátane nastraženia balíkovej alebo listovej bomby. K výbuchu došlo pri bočnom vchode do budovy pošty. Miesto explózie sa nachádza neďaleko stanice metra Piramide.

Explóziu, ktorá sa odohrala dnes v blízkosti pošty v centre Ríma, spôsobila zrejme podomácky vyrobená nálož nastražená medzi dvoma zaparkovanými autami. Informovala o tom talianska polícia.

K výbuchu došlo dnes ráno pri bočnom vchode do pošty. Výbuch si nevyžiadal zranených, spôsobil len materiálne škody na autách. Tento poštový úrad slúži obyvateľom a firmám v štvrti Testaccio, ktorá leží neďaleko Aventínskeho pahorku.

Agentúra AP vo svojej správe pripomenula, že podobné výbuchy boli v nedávnej minulosti pripisované anarchistom. K zodpovednosti za explóziu z dnešného rána sa zatiaľ nikto neprihlásil.

Taliansko od 10. mája dočasne obnovilo kontroly na hraniciach so všetkými susednými krajinami. Stalo sa tak v súvislosti s rokovaním ministrov hospodárstva krajín G7, ktoré sa uskutoční 11.-13. mája v Bari, ako aj so summitom krajín G7. Ten sa uskutoční v sicílskej Taormine 26. a 27. mája. Dočasne obnovené kontroly na talianskych hraniciach potrvajú do 30. mája.

Znovuzavedenie kontrol sa týka cestovných dokumentov osôb vstupujúcich na talianske územie, a to v miere ako pred nadobudnutím platnosti Schengenskej zmluvy. Pasažieri cestujúci lietadlami musia rátať s včasnejším príchodom na letiská.