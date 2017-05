Sebastian Kurz vyzval v Rakúsku na predčasné voľby

Takýto krok je podľa možného budúceho šéfa ľudovcov jedinou správnou cestou, ako v krajine ukončiť situáciu, ktorú možno označiť za dlhodobú predvolebnú kampaň.

Pri pokračovaní doterajšej červeno-čiernej koalície budú čoskoro znova dosahované len minimálne kompromisy, „ktoré krajinu v skutočnosti nezmenia“, zdôraznil Kurz v osobnom vyhlásení s tým, že nemá mandát vyjadrovať takýto postoj aj v mene svojej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP).

To, či sa Kurz (30) stane novým predsedom ÖVP, za čo sa už vyslovili viacerí poprední predstavitelia strany, zatiaľ nie je jasné. Podľa jeho slov záleží aj na tom, či budú stranícki lídri otvorení jeho predstavám. Rozhodnúť by malo predsedníctvo strany v nedeľu.

Najbližší riadny termín parlamentných volieb v Rakúsku pripadá na jeseň 2018

Kurz vystúpil vo Viedni so svojím prvým verejným stanoviskom po tom, ako v stredu vicekancelár, minister hospodárstva a predseda ÖVP Reinhold Mitterlehner oznámil rozhodnutie odstúpiť zo všetkých politických funkcií. Posty vo vláde opustí v pondelok 15. mája.

Mitterlehner (61) odchádza v období rastúceho napätia vo vnútrostraníckych radoch i vo vzťahoch s koaličnou Sociálnodemokra­tickou stranou Rakúska (SPÖ) kancelára Christiana Kerna. Už desať rokov trvajúce spojenectvo oboch strán vo vláde je čoraz viac poznačené konfliktami a zástancovia tvrdej línie v ÖVP žiadajú jeho koniec.

Najbližší riadny termín parlamentných volieb v Rakúsku pripadá na jeseň 2018. Predčasné voľby by musel schváliť väčšinou hlasov parlament. Kurz hovoril aj o možnosti, že by sa kancelár Kern pokúsil vládnuť s menšinovým kabinetom.

Súčasné prieskumy ukazujú, že o prvé miesto vo voľbách by súperili Slobodná strana Rakúska (FPÖ) a SPÖ; ľudovci nasledujú až za nimi. Kurz by podľa sondáží výrazne zvýšil volebné vyhliadky ÖVP, keby túto stranu viedol do volieb.