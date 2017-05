Nový francúzsky prezident Macron sa v pondelok stretne v Berlíne s Merkelovou

Hovorca povedal, že kancelárka prijme Macrona v pondelok popoludní, deň po tom, ako sa Macron oficiálne ujme prezidentského ú­radu.

Je už tradíciou, že nastupujúci francúzski prezidenti podnikajú prvú zahraničnú cestu práve do Nemecka. Francúzsko a Nemecko sú stabilným, tradičným motorom európskej integrácie.

Dva dni pred tým, ako Macron prevezme od odchádzajúceho prezidenta Francoisa Hollanda najvyšší úrad, stále zostávajú tajomstvom mená premiéra a ministrov. Nevedia to ani niektorí najbližší Macronovi spolupracovníci, ktorým on najviac dôveruje.

Richard Ferrand, ktorý s Macronom úzko spolupracuje ako generálny sekretár jeho strany Republika vpred! (REM), uviedol dnes pre televíziu BFM, že dokonca ani on nevie, kto bude premiérom – ale podľa očakávania bude toto meno oznámené najneskôr v pondelok, v prvý celý Macronov deň v prezidentskom ú­rade.

„Naozaj to neviem,“ vyhlásil Ferrand. „A to je dobre, lebo keby som to vedel, musel by som vám klamať,“ dodal v televízii.

Špekuluje sa o približne piatich menách – niektoré sú veľmi známe, iné menej.