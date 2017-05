Expert: Zeman potrebuje rozdeľovať spoločnosť

"Babiš doteraz dokázal zo všetkého vykorčuľovať. Ale zasahovanie do médií je záležitosť pochopiteľná pre bežného občana,“ povedal pre Pravdu odborník z Inštitútu politologických štúdií na Karlovej univerzite.

ČSSD odmieta scenár prezidenta Miloša Zemana, že by z vlády odišli predseda vlády Bohuslav Sobotka aj vicepremiér za ANO Andrej Babiš. Vydrží tento postoj sociálnych demokratov? Neznejú v ČSSD hlasy, že Sobotka by mal skončiť?

Sú tam aj také nálady. Určite existujú sociálni demokrati, ktorí by asi uprednostnili ústretový postoj k prezidentovi. Ale myslím si, že ČSSD už nič iné nezostáva, len zotrvať na postoji, ktorý si dohodla. Konflikt sa už tak vystupňoval, že keby sociálni demokrati teraz ustúpili, iba by politicky stratili. Či niečo získajú, je, samozrejme, otázne.

Čo sa týka politických ziskov a strát, ako sú na tom Zeman a Babiš?

V oboch prípadoch sa tiež ešte len ukáže, ako to bude vnímať verejnosť, ako to dokážu vysvetliť. Úprimne povedané, sám som zvedavý. Babiš doteraz dokázal zo všetkého vykorčuľovať. Či to bola aféra „Čapí hnízdo“, ale aj to, že na úkor štátnej pokladnice získal na korunových dlhopisoch. Preferencie ANO sú však stále na úrovni okolo 30 percent. Uvidíme však, čo bude ďalej. Babiš je pod tvrdým tlakom pre nahrávky, z ktorých vyplýva, že mal záujem o kompromitujúce materiály na politických súperov. Môže to byť pre neho horšie.

Prečo?

Klamal. Prisahal na svoje deti a vnúčatá, že nebude ovplyvňovať médiá, ktoré vlastní. Zverejnené nahrávky ho usvedčujú z toho, že sa o to snažil. Babiš nepoprel, že to hovorí, ale tvrdí, že je to zostrihané. Toto však môže byť pre popularitu ANO horšie ako nejaké korunové dlhopisy alebo otázka, ako Babiš získal peniaze na Agrofert. V tom sa aj tak väčšina voličov nevyzná. Ale zasahovanie do médií je záležitosť pochopiteľná pre bežného občana. A o tom, že sa Babiš cíti pod tlakom, svedčia aj jeho reakcie. Na sociálnej sieti Facebook napísal, že urobil aj chyby.

Čo tretí účastník sporu, prezident Zeman? Aká je jeho pozícia v čase, keď sa už pripravuje na budúcoročné voľby hlavy štátu? <Ak> Počúvam názory, že na tom politicky stratí. Neviem. Napadá mi, že Zeman k tomu pristúpil aj preto tak agresívne, lebo vie, že potrebuje polarizovať verejnú mienku. Snažil sa dlhodobo získať si pevné voličské jadro vecami ako utečenecká kríza či terorizmus. Ale v tejto chvíli v Česku cítiť, že tieto témy už nie sú také silné. Možno Zeman hľadá niečo ďalšie, čoho sa chytiť. Je to jeho štýl. Je tvrdý, neústupný. Zasekol sa na šialených výkladoch ústavy. A do toho ešte prišla milosť pre Jiřího Kajínka.