Najľudnatejšia nemecká spolková krajina volí. O víťazstvo bojujú CDU a SPD

Dá sa pritom očakávať dramatický súboj kresťanských a sociálnych demokratov, ktorí na tom v prieskumoch boli prakticky rovnako. Hlasovanie v spolkovej krajine, ktorá má takmer 18 miliónov obyvateľov, je posledným kľúčovým testom pred parlamentnými voľbami v septembri.

Líder Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej vo voľbách v Severnom Porýní-Vestfálsku Armin Laschet počas hlasovania v Aachene. Autor: Reuters, THILO SCHMUELGEN

Volebné miestnosti sa v Kolíne nad Rýnom, Düsseldorfe, Dortmunde aj ďalších mestách a obciach Severného Porýnia-Vestfálska otvorili o 8:00. Svoje hlasovacie lístky môžu voliči odovzdávať do 18:00, bezprostredne potom budú zverejnené prvé odhady výsledkov.

Merkelovej strana je favoritom

Ako mierny favorit do volieb vstupuje Kresťanskodemo­kratická únia (CDU) kancelárky Angely Merkelovej, ktorej posledný predvolebný prieskum prisúdil 32 percent hlasov. Konkurenčnú stranu SPD jej vyzývateľa v septembrovom boji o kancelárske kreslo Martina Schulza si v prieskume vybralo na 31 percent opýtaných.

Do krajinského snemu v Düsseldorfe by sa mali dostať ešte slobodní demokrati (FDP) s 13,5 percentami, Zelení a Alternatíva pre Nemecko (AFD) so 6,5 ​​percentami a Ľavica so šiestimi percentami. Vypadnú z neho podľa všetkého naopak Piráti.

Hrozí skóre 3:0

Prakticky isté je, že v Severnom Porýní-Vestfálsku nebude pokračovať doterajšia koalícia sociálnych demokratov a Zelených. Vzniknúť môžu v zásade tri rôzne vlády – koalícia CDU, FDP a Zelených alebo veľká koalícia pod vedením buď CDU alebo SPD.

O veľa ide vo voľbách predovšetkým sociálnym demokratom, pretože ak aj v najľudnatejšej nemeckej krajine podľahnú kresťanským demokratom, budú tento rok v krajinských voľbách prehrávať nečakane už 0:3 a ďalej to zhorší ich vyhliadky na úspech v parlamentných voľbách. V celonemeckých prieskumoch pritom za konzervatívnou úniou CDU/CSU zaostávajú o desať percentuálnych bo­dov.