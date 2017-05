V Kyjeve oslavujú nový vízový režim, odborníci sú opatrní

„Ukrajina definitívne potvrdila svoj rozvod s ruským impériom,“ reagoval nadšene prezident Petro Porošenko v televízii 1+1.

Na nedeľňajšej tlačovej konferencii v priamom prenose, iba druhej od nástupu do funkcie (naposledy 3. júna 2016), o. i. vyhlásil: „Ukrajina je otvorená Európe a Európa je teraz otvorená Ukrajine. Naši ľudia tak spoznajú život v eurozóne.“

Práve som vo Viedni. Letenka z Kyjeva stojí 530 dolárov. Koľkí Ukrajinci si môžu dovoliť vycestovať super drahou ukrajinskou leteckou spoločnosťou? kyjevský politológ Kosť Bondarenko

Kyjevský politológ Kosť Bondarenko na adresu „rozvodu s ruským impériom“ sa Porošenka na diaľku opýtal: „A čo ak o rok, dva aj Rusko bude mať bezvízový styk s úniou, pretože kontroly na hraniciach sú dnes anachronizmom v snahe brániť ľuďom v premiestňovaní. Bude to vari znamenať, že sa Ukrajina vrátila k sovietskej minulosti?“ Podľa Bondarenka navyše liberalizácia vízového režimu vôbec neovplyvní mentalitu občanov.

Jeden z opozičných lídrov Julia Tymošenková sa tiež pokúsila schladiť nadšenie Porošenka a očakávanie časti Ukrajincov tvrdením, že bezvízový styk využije nanajvýš 15 percent jej spoluobčanov. Šéfka hnutia Baťkivština (Vlasť) zároveň pripomenula, že „ukrajinský národ žije v krajine, ktorá je medzi desiatkou najchudobnejších krajín sveta“.

„Dojmy z bezvízového režimu pre Ukrajincov budú o mesiac či dva úplne iné. Možno očakávať množstvo nespokojných vyjadrení ľudí, ktorými budú reagovať na rôzne nepríjemnosti,“ upozornil aj kyjevský politológ Michail Pogrebinskij pre portál agentúry RIA Novosti. Napríklad v súvislosti s deklarovaním schopnosti Ukrajincov zostať v únii.

Minulotýždňové rozhodnutie EÚ znamená, že občania Ukrajiny budú môcť cestovať bez víz do schengenského priestoru voľného pohybu bez hraničných kontrol. Teda aj na Slovensko. Uvoľnenie cestovného režimu začne platiť pravdepodobne v druhej polovici júna. Bezvízový styk s Ukrajinou schválil už v apríli Európsky parlament, a to výraznou väčšinou. Zo 751 poslancov bolo za 521. Opačný názor malo 75. Terajšie definitívne rozhodnutie Rady ministrov EÚ na rokovaní v Bruseli bolo v podstate iba očakávanou formalitou.

Ukrajinci budú potrebovať biometrický pas a ich pobyt v priebehu 180 dní nesmie presiahnuť 90 dní. Podľa prezidenta Porošenka k dnešnému dňu majú potrebný dokument už 3 milióny obyvateľov a "ďalšie milióny ho môžu získať“. Víza nebudú potrebovať, ak účelom ich cesty bude podnikanie, turistika alebo rodinné dôvody. Bezvízový styk sa nevzťahuje na vycestovanie do Británie a Írska.

Podľa politológa Denisa Denisova liberalizácia vízového režimu vlastne iba uľahčí organizovanie dovolenky Ukrajincov, ale neznamená právo pracovať v únii, o čom ukrajinskí politici, ako aj média účelovo mlčia. „Navyše, ak vznikne vlna nelegálnych imigrantov v snahe pracovať v únii, tak je tu možnosť v zrýchlenom režime celý proces liberalizácie s hociktorou krajinou s EÚ zastaviť,“ upozornil Denisov. Táto „záchranná brzda“ vznikla práve v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

Európsky parlament ešte vlani v decembri schválil mechanizmus rýchlejšieho a jednoduchšieho znovuzavedenia vízovej povinnosti. O spustenie takzvaného suspenzívneho mechanizmu môže požiadať ktorákoľvek členská krajina únie, prípadne Európska komisia.

V tejto súvislosti je zaujímavé vyjadrenie francúzskej veľvyslankyne na Ukrajine Izabel Dyumonovej. „Nie my, ale ukrajinská vládna moc sa musí obávať. Viem, že to berú vážne. Veď ak Ukrajina stratí pracovnú silu, tak je to v prvom rade jej problém,“ cituje ukrajinská agentúra UNIAN veľvyslankyňu. Podľa nej už aj tak z krajiny odchádza za prácou do zahraničia veľké množstvo Ukrajincov. „Je potrebné hľadať východiská z tejto situácie, a nimi sú reformy. Zmeny v krajine, po ktorých ľudia budú chcieť zostať,“ dodala francúzska veľvyslankyňa.