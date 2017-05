Hollande si finančne nepohorší, mesačne si vyjde na 15-tisíc eur

Teoreticky by mohol poberať zhruba až dvojnásobne viac ako nový prezident, ale nepredpokladá sa, že by to využil. Hollande zarábal v Elyzejskom paláci mesačne 14 836 eur. Mohol viac, ale v roku 2012 dodržal predvolebný sľub, že si zníži plat o 30 percent. Jeho predchodca Nicolas Sarkozy dostával takmer 22-tisíc eur. S platom, ako mal Hollande, by mal zrejme fungovať aj Macron.

Francúzske médiá odhadujú, že politický penzista Hollande si každý mesiac príde približne na 15-tisíc eur. „Ako exprezident má nárok od štátu na 6 220 eur mesačne,“ poznamenal denník Le Figaro. Časopis Marianne spresnil, že v čistom to vyjde zhruba na 5 200 eur.

Ďalšie peniaze budú pritekať Hollandovi na účet za pôsobenie v iných volených funkciách. Socialistický poslanec René Dosiere, ktorého Marianne oslovil, aby vyrátal penzijné časti exprezidenta, sa zaokrúhlene priblížil k sume 10-tisíc eur.

„Za niekdajší výkon poslaneckého mandátu vo Francúzsku a ako bývalý člen Európskeho parlamentu bude dostávať dôchodok 6 208 eur. Za odpracované roky v dvore audítorov to bude 3 473 eur. Ešte aj 235 eur za všetky mandáty na lokálnej úrovni,“ napísal Marianne. Ak je výpočet Dosiera presný, Hollande by mal presne poberať 15 103 eur mesačne.

Štát vypláca exprezidentom rentu, keď dosiahnu vek 60 rokov. (Hollande spĺňa podmienku, pretože má 62 rokov.) Suma vychádza zo zákona prijatého ešte v roku 1955. Odvíja sa od platu člena Štátnej rady, čo je orgán vykonávajúci úlohy najvyššieho správneho súdu.

Každý bývalý prezident sa po odchode z Elyzejského paláca automaticky stáva členom Ústavnej rady (orgán, ktorý je poslaním zhodný s Ústavným súdom na Slovensku). Hollandovi by tak malo mesačne patriť ešte 14-tisíc eur.

Už dávnejšie však zdôraznil, že sa nechystá využiť túto príležitosť a médiá usudzujú, že svoj názor nezmení. Potvrdil to nedávno aj Gaspard Gantzer z mediálneho odboru prezidentskej kancelárie: „Hollande sa vzdá členstva v Ústavnej rade,“ citoval ho server Linternaute.

Spomedzi exprezidentov zostáva členom tejto rady, ktorá je strážcom ústavnosti, Valéry Giscard D'Estaing, ktorý má už 88 rokov. Odhaduje sa, že vďaka tomu má mesačne spolu s rentou a penziou až 30-tisíc eur.

Bývalí šéfovia Elyzejského paláca majú nárok aj na rôzne výhody od štátu. Hollande tak môže bezplatne využívať opancierovanú limuzínu, za volantom ktorej sa budú striedať dvaja šoféri. Strážiť ho budú dvaja ochrankári. Na ďalšiu činnosť dostane k dispozícii sedem spolupracovníkov a dvoch ľudí, ktorí mu pomôžu s bežnými vecami.

Po odchode Hollanda z najvyššej funkcie má Francúzsko dovedna štyroch žijúcich exprezidentov. Starosť o doterajších troch, ktorými sú Valéry Giscard D'Estaing, Jacques Chirac a Nicolas Sarkozy, vychádza ročne štát na necelých 10 miliónov eur.

„D'Estaing zostáva najdrahší – 3,9 milióna eur. Nasleduje Sarkozy (3,3 milióna eur), najmenej nákladov sa spája so Chiracom (2,4 milióna eur,“ citoval Le Figaro z blogu Dosiera. Keď po nedeli k nim pribudol Hollande, celková suma sa zvýši.