Česká vládna kríza vrcholí, Sobotka odmietol vymenovať Schillerovú za Babišovu nástupkyňu

Český premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že Alenu Schillerovú, nominantku ANO za nástupkyňu Andreja Babiša, do funkcie nevymenuje.

Alena Schillerová sa v minulom týždni stala terčom kritiky sociálnych demokratov, najmä Lubomíra Zaorálka. „Nám vadí, že finančný úrad nebol schopný začať správne konanie voči Agrofertu a pánovi Babišovi vo veci, kde ide o daňové úniky. A pani Schillerová je s tým veľmi úzko spojená, " povedal podľa čt24.cz podpredseda sociálnej demokracie. V nedeľu v Otázkach Václava Moravce potvrdil výhrady svojej strany voči Schillerovej. "Odmietala vyšetrovanie korunových dlhopisov,“ podotkol.

Pred koaličným rokovaním vyjadril výhrady voči nominácii Aleny Schillerovej tiež predseda pražskej ČSSD a minister zdravotníctva Miloslav Ludvík. „Je to pokračovanie rovnakého systému inými prostriedkami,“ povedal.

Ani jej odmietnutie však ešte nemusí znamenať definitívny „rozvod“ ČSSD a ANO, ktoré napriek rozkolu svojich predsedov doteraz hovorili o snahe spolu dovládnuť do októbra. Podpredseda ANO Jaroslav Faltýnek povedal v Otázkach Václava Moravce, že „keď ju (Sobotka) nebude akceptovať, budeme si musieť sadnúť a dať eventuálne ďalšieho kandidáta“.

Schillerová sa cíti poškodená

Alena Schillerová sa voči tvrdeniu predsedu vlády dôrazne ohradila, povedala, že sa nimi cíti poškodená. Odmietla, že by bola pod vplyvom Andreja Babiša. „Prijala som nomináciu od hnutia ANO z jedného prostého dôvodu: Ja nemám politické ambície. Som celý život štátny úradník. Jediné, prečo som to urobila, bolo, že mi bolo jasné, že bude možné okamžite naskočiť do všetkých úloh, ktoré je nutné urobiť,“ povedala.

Zdôraznila, že vyšetrovanie korunových dlhopisov nemohlo prebiehať rýchlejšie, pretože prebieha v štyroch stupňoch. „Až v úplne výnimočných prípadoch môže dôjsť k tomu, že niektoré problémy rieši ministerstvo financií. Čiže ako by to bolo technicky možné?“ podotkla.

Opozícia Sobotku chápe

Opozičné strany ODS a TOP 09 chápu krok premiéra Sobotku. Predseda TOP 09 Miroslav Kalousek by však chcel, aby premiér už nedával ANO ďalšiu príležitosť nominovať nového ministra či ministerku financií.

„Agrofert a hnutie ANO je jeden nedeliteľný organizmus. Nech bude za hnutie ANO nominovaný ktokoľvek, tak bude na ministerstve financií kryť záujmy Andreja Babiša a presadzovať záujmy Agrofertu,“ povedal Miroslav Kalousek. Podľa neho by mal Sobotka nominovať niekoho, kto nemá s ÁNO žiadnu spojitosť, alebo sám seba. Podľa ODS sa vládnej krízy nevyrieši, strana chce predčasné voľby.