Babiš na zasadnutí Bezpečnostnej rady štátu ubezpečil, že živý spis o nahrávkach nevidel

Babiš na tomto fóre, podobne ako jeho stranícky kolega a dezignovaný nástupca na poste vicepremiéra, minister životného prostredia Richard Brabec, po rokovaní ubezpečil, že minister financií žiadny „živý“ policajný spis nemal v rukách ani nevidel.

„Predpokladám, že v priebehu rokovania budeme ubezpečení predovšetkým Políciou ČR, že vec vyšetruje,“ vyhlásil predseda českej vlády Bohuslav Sobotka ešte pred samotným rokovaním Bezpečnostnej rady štátu.

„Pokiaľ niekto nahráva vicepremiéra, tak je to potrebné vyšetriť,“ konštatoval líder koaličných ľudovcov z KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, ktorý súčasne pripomenul, že obsah inkriminovaných nahrávok je ďalšou otázkou. „Bez ohľadu na to, či je zostrihaný alebo nie, je neprijateľné, aby sa politik takto stretával s novinármi. Zjavne tam boli i živé spisy, a tak, či je to pravda alebo nie, to sa musí vyšetriť,“ podčiarkol Bělobrádek podľa internetového serveru Novinky.cz.

Jeho stranícky kolega z KDU-ČSL, ktorá dnešné rokovanie iniciovala, minister pôdohospodárstva Marian Jurečka na margo atmosféry dnešného rokovania rady povedal, že bola vecná, a nie emotívna, ako napríklad na zasadnutí koaličnej rady v uplynulom týždni. Nikto podľa jeho slov nezvyšoval hlas.

Prítomní hovorili aj o mohutnom kybernetickom útoku, o ktorom prišli prvé správy v piatok a ktorý zasiahol 200 000 terčov v najmenej 150 štátoch sveta.

Vládny splnomocnenec pre kybernetickú bezpečnosť Dušan Navrátil dnes konštatoval, že Česka sa tieto útoky dotkli iba okrajovo. „Ide predovšetkým o prevenciu, tá je nesmierne dôležitá,“ zdôraznil a dodal, že jednotlivé subjekty dostali varovanie a pokyny, aké opatrenia by mali prijať, aby sa neocitli v ohrození.