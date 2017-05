Prichádza Merkron éra?

Má to byť renesancia francúzsko-nemeckého integračného motora Európy. Nový šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron na prvú oficiálnu návštevu prišiel do Berlína. V Nemecku ho v pondelok privítala kancelárka Angela Merkelová. Mala určite dobrú náladu. Veď v nedeľu jej CDU vyhrala voľby v Severnom Porýní-Vestfálsku, čo je najľudnatejšia spolková krajina.

Tento dôležitý test pred celoštátnym hlasovaním na jeseň ukázal, že Merkelová s veľkou pravdepodobnosťou zostane v kancelárskom úrade aj vo štvrtom volebnom období. A Európa sa už teraz díva na tvoriaci sa tandem v Berlíne a Paríži s nádejou, ale niekde aj s obavami. Otázkou totiž je, ako sa bude vzťah Nemecka a Francúzska vyvíjať.

"Som tá posledná, ktorá by chcela poučovať Francúzsko, čo má robiť,“ vyhlásila Merkelová v pondelok ešte pred stretnutím s Macronom, ktoré sa skončilo po uzávierke tohto vydania denníka Pravda.

Silné Francúzsko?

Nový prezident krajiny galského kohúta má svoje predstavy. Chcel by reformovať a posilniť EÚ. No vyzerá to tak, že jeho prioritou bude koncept viacrýchlostnej Európy. Teda, že tie štáty, čo chcú prehĺbiť integráciu, by to urobili. Ďalšie krajiny by sa mohli pridať neskôr. Macron chce zjavne pri ďalšej integrácii stavať na eurozóne. Bol by rád, keby táto skupina mala ministra financií či vlastný rozpočet.

"Francúzsko je vtedy silné, ak prosperuje únia,“ vyhlásil francúzsky prezident. "Mnoho analytikov dúfa, že vzťah medzi Macronom a Merkelovou, možno to budeme volať Merkron, istým spôsobom prinesie novú energiu do európskeho projektu. Ja to nepokladám za pravdepodobné,“ reagoval však pre Pravdu Erik Jones, profesor európskych štúdií na Univerzite Johnsa Hopkinsa.

Podľa odborníka je Európska únia v tejto chvíli príliš rozdelená a zaoberá sa mnohými problémami, ktoré nevyrieši ani fungujúca spolupráca Francúzska a Nemecka.

"Momentálne sú si jednoducho sever a juh a východ a západ príliš vzdialené na to, aby veci išli hladko. Vidíme napätie medzi úniou a Maďarskom, sledujeme politický vývoj v Taliansku, pokračujúce nezhody s Ruskom a čudné vzťahy s vládou Donalda Trumpa. Nechcem byť extrémne pesimistický. Bol by som rád, keby sa situácia zlepšila. Ale predtým ako začnem byť optimistický, počkám si na prvé pokroky,“ uviedol Jones.

Jasné je, že Macronova výhra v prezidentských voľbách úniu potešila. Najmä ak alternatívou bolo víťazstvo krajnej pravičiarky Marine Le Penovej.

"Všetci mu prajeme úspech,“ povedal pre magazín Der Spiegel nemecký minister financií Wolfgang Schäuble. "Macron chce silnejšiu Európu, tak ako kancelárka a aj ja. Bol som ohromený, ako nový prezident po volebnom víťazstve vystúpil na pódium pred Louvrom za zvukov európskej hymny. Bol to veľmi silný symbol. Je to jednoznačné. Macron je náš spojenec,“ vyhlásil Schäuble.

Merkelovej výhra Voľby v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko vyhrali kresťanskí demokrati (CDU) kancelárky Angely Merkelovej pred sociálnou demokraciou (SPD) jej vyzývateľa Martina Schulza. Pre ľavicu je to najhorší povojnový výsledok v jej doteraz tradičnej bašte. Voľby v najľudnatejšej spolkovej krajine, ktorá má takmer 18 miliónov obyvateľov, boli do istej miery generálkou pred septembrovým parlamentným hlasovaním. CDU získala 33 percent hlasov, zatiaľ čo SPD, ktorá bola dlho favoritom volieb, dostala 31,2 percenta. V krajinskom sneme v Düsseldorfe zasadnú aj liberáli z FDP s 12,6 percenta hlasov, Zelení so 6,4 percenta a krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AFD) so 7,4 percenta. (zah, čtk)

Nemecký minister financií dokonca priznal, že veľký obchodný prebytok krajiny, za ktorý Berlín kritizoval aj Macron, je problém. A to je pomerne málo vídané vyjadrenie z úst akéhokoľvek nemeckého predstaviteľa.

Na druhej strane však Schäuble uviedol, že obchodný prebytok nie je vlastne chybou Nemecka. A Macronovi síce priateľsky, ale jasne odkázal, že najprv si musí urobiť poriadok doma, až potom nasleduje úroveň EÚ.

"Ak chceme posilniť Európu, potom každá krajina musí zaistiť, aby bola sama silná. Platí to pre Taliansko a Francúzsko a rovnako sa to týka aj Nemecka. Následne musíme v Európe diskutovať, ako zlepšiť naše spoločenstvo,“ vyhlásil Schäuble.

Domáce zmeny

Európsky odkaz Macrona sa tak týka diania vo Francúzsku. Myslí si to Jonah Levy, odborník na EÚ z Kalifornskej univerzity v Berkeley.

"Keď Macron hovorí, že je proeurópsky, v skutočnosti tým myslí, že je pripravený na fiškálne reformy a zmeny na trhu práce vo Francúzsku. Budú bolestivé, ale on verí, že sú nevyhnutné pre dobré postavenie krajiny,“ uviedol pre Pravdu Levy.

"Francúzsko nemôže rok za rokom porušovať fiškálne pravidlá. Macron musí nájsť rovnováhu v rozpočte. Francúzsko nemôže pokračovať donekonečna s takou vysokou nezamestnanosťou. Reformy trhu práce ju majú znížiť. A Paríž nemôže rátať s tým, že bude skutočnou silou v politike EÚ, ak si neurobí poriadok doma. Inými slovami, únia nie je pre Macrona len inšpirujúca. Je aj ospravedlnením pre domáce reformy, ktoré budú bolestivé a nepopulárne,“ myslí si Levy.