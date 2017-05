ČSSD uvažuje o vlastnom prezidentskom kandidátovi. Dôvodom je „pakt“ Babiš -Zeman

Medzi kandidátmi na prezidenta nevidí česká sociálna demokracia ľavicového uchádzača, uvažuje preto o vlastnom, ktorý by sa podľa premiéra a šéfa ČSSD Bohuslava Sobotku postavil mocenskému paktu medzi prezidentom Milošom Zemanom a ministrom financií a vicepremiérom Andrejom Babišom (ANO). Podľa Zemanovho hovorcu Jiřího Ovčáčka to nie je prekvapenie.

Pre čt24.cz Bohuslav Sobotka vylúčil, že by sa možným kandidátom na prezidentský úrad mohol stať sám. „Možno keby bolo druhé kolo minulý týždeň, hneď po tej návšteve na Pražskom hrade, tak by som mal pravdepodobne slušné šance, ale to hovorím len zo srandy,“ žartoval.

Zjavné spojenectvo

Za tým, ako sa Zeman postavil k žiadosti o odvolaní Babiša, vidí vzájomnú podporu ambícií oboch politikov dostať sa na Hrad. Ich spojenectvo je podľa premiéra v mnohých prípadoch očividné.

"Bol to predsa Miloš Zeman, kto podal ústavnú sťažnosť na zákon o konflikte záujmov. Bolo to (z jeho strany) porušenie role nadstraníckeho prezidenta, ktorý by sa nemal pliesť do týchto vecí, "opísal jeden z príkladov.

„Potom, čo Miloš Zeman urobil, vo veľkej miere stratil podporu vnútri ČSSD. Znovu sa rozvinula diskusia o tom, či by sme nemali ako ČSSD postaviť nejakého svojho kandidáta, "zdôraznil Sobotka a dodal:“ Mali by sme ako sociálni demokrati vo voľbách urobiť všetko pre to, aby Andrej Babiš nebol premiérom, a vedieme vážnu debatu o prezidentskej voľbe."

Vnútrostranícké referendum odsunula ČSSD na november, do tej doby bude čakať, či sa neobjaví ľavicový kandidát vnútri strany, alebo mimo nej.

Zemanovho hovorcu Jiřího Ovčáčka táto informácia neprekvapila. „Už vo februári (politológ a komentátor) Jiří Pehe, ktorý má k pánovi premiérovi blízko, uviedol, že Bohuslav Sobotka urobí všetko pre to, aby Miloš Zeman nebol znovu zvolený,“ reagoval Ovčáček, ktorý sprevádza Zemana na ceste po Číne.

Prezident Zeman nemá podľa predsedu vlády dôvod preťahovať Babišovo odvolanie. Keď sa ukáže, že prezident ústavu nerešpektuje, musím konať ako premiér, vysvetlil Sobotka ohľadom prípravy možnej kompetenčnej žaloby. Aké dlhé otáľanie prezidenta by považoval za porušenie ústavy, nespresnil. „Určite budem reagovať, ale počkám na návrat prezidenta z Číny a uvidím, akým spôsobom sa k tejto veci postaví,“ konštatoval Sobotka.